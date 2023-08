Coordinadora de mujeres de Valladolid lamenta la actitud "machista y misógina" de Rubiales

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha lamentado la actitud "profundamente machista y misógina" del actual presidente de la Real Federación Español de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, debido a lo sucedido durante la celebración de la victoria de la selección española femenina en el Mundial de fútbol y a las explicaciones dadas y ha pedido su destitución.

Así lo ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, donde también ha indicado que Rubiales es "un personaje que no puede ocupar, ni un minuto más, la presidencia de un organismo oficial del país".

"Consideramos que la intervención ante la Asamblea de la RFEF supone una demostración 'de libro' de cómo el machismo y la misoginia opera ante el avance del feminismo y la consecución de los derechos de las mujeres", ha apuntado la coordinadora.

Además, la coordinadora de mujeres ha destacado que se están "justificando primero y negando" después hechos que "ya no son de recibo en una sociedad avanzada como la española, en la que afortunadamente las mujeres ya no tienen que estar sometidas a los caprichos de machitos que quieren utilizarnos como les venga en gana".

Por otro lado, la coordinadora de mujeres de Valladolid ha exigido a aquellos estamentos que tengan poder para hacerlo que destituyan "de manera inmediata" de su cargo a Rubiales porque "mantenerle como presidente de la RFEF no es más que reconocer que España no solo no avanza sino que retrocede en derechos de la mujeres".