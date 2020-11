Coordinadora de Mujeres de Valladolid muestra su "decepción" por la absolución de un varón acusado de violar a su novia

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha mostrado su "profunda decepción" ante una nueva "sentencia machista" en relación al fallo absolutorio de la Audiencia Provincial en el caso de un varón que había sido acusado de violar y maltratar a su novia, menor de edad.

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, confronta dicha sentencia con la del Tribunal Supremo sobre la violación de la manada "en la que se supone que quedó claro que solo sí es sí y que en estos casos basta con la negativa de la víctima".

Pese a ello, la coordinadora denuncia que "una vez más los jueces insultan a las mujeres con sentencias como ésta y una vez más se demuestra que urge una formación en perspectiva de género a todos los estamentos de la justicia para ajustar las sentencias al Convenio de Estambul del que formamos parte".

La Audiencia de Valladolid argumente que la joven, menor de edad, "aceptó una relación posesiva y dominante" y que no hay datos objetivos, cuando, según advierte la coordinadora, se ha demostrado que existen mensajes amenazantes del hombre a la menor y que la víctima fue atada y violada.

A ello suma el colectivo el hecho de que la víctima era menor de edad y por lo tanto que las relaciones no pudieron ser consentidas al estar por debajo de la edad de consentimiento que, en nuestro país, se fija en 16 años.

"La situación de aislamiento en que nos tiene sometidas la pandemia no nos va a mantener calladas. Y aunque no podamos manifestarnos por las calles de la ciudad, por precaución sanitaria, por respeto y responsabilidad, gritamos alto y claro: ¡Hermana, yo si te creo! y ¡ni una más!", critica la coordinadora, que, a su vez, incide en que con este tipo de sentencias jueces y fiscales se convierten en cómplices de un sistema que exime a los violadores y culpa a las mujeres víctimas de abusos sexuales y violaciones y les empuja a no denunciar ante tales situaciones.