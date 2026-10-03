La Copa del Mundo se expondrá en el Palacio de Conde Luna de León el 5 y 6 de octubre de octubre

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LEÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Conde Luna, sede del Centro de Interpretación del Reino de León, acogerá los días 5 y 6 de octubre la exposición 'Reyes del Mundo', una colección que incluye el trofeo de la Selección Española de Fútbol.

La muestra rememora la victoria del equipo nacional en el pasado Mundial 2026 y está organizada por la Real Federación Española de Fútbol con la colaboración del Ayuntamiento de León.

Durante estas dos jornadas, los aficionados podrán vivir de cerca la experiencia de los campeones y, quienes se pierdan la cita, tendrán otra oportunidad en las próximas paradas del recorrido por Castilla y León, que incluirá Valladolid y Burgos.

En el caso de León, el Ayuntamiento ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, de que el acceso a la exposición será por estricto orden de llegada al Palacio del Conde Luna.

En el lugar, los visitantes tendrán que registrarse in situ con las instrucciones de la organización en la misma entrada, ya que no se habilitará un registro previo.