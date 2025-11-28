El COPCYL celebra el 2 de diciembre en Palencia la charla 'La soledad no deseada en mayores'. - COPCYL

PALENCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el martes 2 de diciembre en Palencia la charla 'La soledad no deseada en mayores: comprenderla y transformarla' dentro del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Palencia (Calle Eduardo Dato, 4) y estará presidida por el decano del COPCYL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Palencia del COPCYL, Joanna Rodríguez.

La ponencia correrá a cargo de la psicóloga sanitaria Ana Arija Díez. Las conferencias 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de 550 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.