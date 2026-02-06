El Copcyl organiza la charla 'Transformar la soledad no elegida' el 9 de febrero en Aranda de Duero (Burgos)

Cartel de la charla ‘Transformar la soledad no elegida’ del del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?' del Colegio de Psicología de Castilla y León
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 10:57
BURGOS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) celebrará el próximo lunes 9 de febrero en Aranda de Duero (Burgos) la charla 'Transformar la soledad no elegida' dentro del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La ponencia tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se desarrollará a las 20.00 horas en el Aula formativa San Juan (Calle San Juan, 2), la presidirá el decano del Copcyl, David Cortejoso, la presentará el vocal presidente por Burgos del Copcyl, Luis Ángel Romero Monzón, y correrá a cargo de la psicóloga Siwar Hamdan Salameh.

Las conferencias del mencionado ciclo del Copcyl suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.

