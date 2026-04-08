La Cordillera Cantábrica en León y Palencia y El Bierzo estarán mañana en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos de lluvias y tormentas para el 9 de abril de 2026 en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cordillera Cantábrica en las provincias de León y Palencia y la zona de El Bierzo estarán este jueves, 9 de abril, en aviso amarillo --peligro bajo-- por lluvias y tormentas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en lo que se refiere a las lluvias, el riesgo contempla precipitaciones que pueden llegar a los 15 milímetros de acumulación en una hora entre las 12.00 y las 21.00 horas.

En la misma franja horaria se establece también aviso amarillo por posibles tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.