Corral augura que el patrocinio de Tierra de Sabor la RFEF supondrá un "notable impulso" de los productos de CyL

María González Corral en un momento de su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha augurado que el reciente patrocinio de Tierra de Sabor a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) supondrá un "notable" impulso de la visibilidad de todas las producciones agroalimentarias de calidad de Castila y León.

María González Corral ha aseverado además que esa visibilidad se podrá ver a lo largo de las fronteras del país "y más allá de ellas" por lo que ha reivindicado el "importante hito" que ha supuesto para la marca del corazón amarillo patrocinar a la Real Federación Española de Fútbol.

Así lo ha asegurado la consejera en su comparecencia este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes donde ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026 que prevé inversiones por 10 millones de euros para la promoción agroalimentaria, con especial atención a las figuras de calidad y a la marca de garantía Tierra de Sabor.

González Corral ha confirmado que el corazón estará presente en "los principales certámenes agroalimentarios nacionales", como 'Barcelona Wine Week', 'Alimentaria Barcelona', 'Salón Gourmets', 'Salamaq' y 'Fruit Attraction', y en otros eventos de interés para las industrias agroalimentarias y las figuras de calidad de Castilla y León.

Y ha anunciado que como parte de la política de apoyo al sector agroalimentario para 2026 se ha decidido que las industrias y los Consejos Reguladores podrán asistir de forma gratuita como coexpositores de Tierra de Sabor. La consejera ha explicado que esta combinación -ampliación de espacios y participación sin coste- refuerza el compromiso institucional con el desarrollo del sector al que se destinarán 3,71 millones de euros.

Por otro lado, ha confirmado que el próximo año se celebrará la XII edición del Concurso Internacional de Quesos 'Premios Cincho' que reunirá en Valladolid, con sesiones de cata, y en Zamora, con la entrega de premios, a "figuras destacadas" del ámbito quesero nacional e internacional.

Asimismo, ha avanzado que Tierra de Sabor participará en la nueva edición de Fromago en Zamora para lo que duplicará el presupuesto destinado a esta feria con un presupuesto total para estas actividades de medio millón de euros.

Finalmente, ha informado de que su departamento trabaja en el registro como IGP de cuatro figuras de calidad: IGP 'Queso de Burgos', IGP 'Judión de La Granja', DOP 'Pera del Bierzo' y DOP 'Aceite Valle del Tiétar', y ha precisado que también trabaja en la elaboración de estudios en varias producciones de calidad como la IGP 'Manzana de Soria', IGP 'Chorizo de Soria', IGP 'Chorizo de León', DOP Vino de la 'Sierra de la Culebra', IGP 'Trufa de Soria', e IGP 'Harina de Zamora', además del informe sobre la marca de garantía de 'Bueyes de Sayago'.