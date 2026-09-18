Corral estima en 15.000 millones la inversión privada en CyL afectada por falta de redes eléctricas de distribución

González Corral en la reunión con las compañías de distribución. - JCYL

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRES) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha abordado con los representantes de las compañías de distribución eléctrica que operan en la Comunidad la situación de la red, los nuevos cambios normativos aprobados por el Estado y estudiar los futuros desarrollos.

En el encuentro, tanto la Junta como las compañías de distribución han mostrado su "preocupación por la saturación" existente de las redes eléctricas de transporte y distribución lo que "dificulta la conexión con nuevos consumos industriales".

Esta saturación supone "un freno en el desarrollo económico" de la Comunidad con limitaciones para la implantación de industrias, nuevos polígonos industriales y desarrollos empresariales que, en su conjunto, suponen el bloqueo de 15.000 millones de euros de inversión privada pendientes de esta planificación.

En este sentido, en la reunión se ha planteado la necesidad de que el Gobierno central apruebe "sin más demora" la planificación de la Red de Transporte 2025-2030 e incluya las demandas solicitadas por la Junta.

Durante el encuentro, la consejera ha expuesto la necesidad de que el Gobierno central tenga en cuenta a la Administración autonómica en la priorización de los proyectos de carácter estratégico para Castilla y León.

Igualmente, en el encuentro se ha abordado la reciente normativa que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, así como las alegaciones presentadas por la Junta a la regulación sobre los centros de procesamientos de datos.

A la reunión han asistido representantes de las compañías Iberdrola Distribución I-DE, Unión Fenosa Distribución UFD, E Distribución, Viesgo Distribución Eléctrica y las asociaciones de pequeños distribuidores Arpydecal, CIDE y Aseme.