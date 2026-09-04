Corrales del Vino (Zamora) acogerá el día 13 un festival con "una muestra muy racial del flamenco jerezano"

Los representantes de la peña Amigos del Cante, de Caja Rural y del Ayuntamiento de Corrales del Vino (Zamora), durante la presentación del recital. - EUROPA PRESS

ZAMORA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Corrales del Vino (Zamora) acogerá el 13 de septiembre un festival con "una muestra muy racial del flamenco jerezano y de los puertos", una cita con "mucha enjundia y mucho contenido" que se celebrará en el marco de las fiestas patronales de la localidad.

Así lo ha anunciado, durante la presentación celebrada en la sede de Caja Rural de Zamora, el presidente de la peña flamenca Amigos del Cante, Félix Rodríguez, quien ha sido el encargado de ofrecer los detalles del evento en una comparecencia en la que también han participado la representante del área de comunicación de la cooperativa de crédito, Laura Huertos, y el alcalde de Corrales del Vino, José Luis Bermejo.

En ese marco, Rodríguez ha indicado que el recital tendrá lugar a las siete de la tarde del citado domingo 13 de septiembre y ha aclarado que se celebrará en el teatro de la localidad con entrada gratuita hasta completar aforo.

En cuanto al cartel, Rodríguez ha revelado que los artistas principales serán Luis Perdiguero al cante y Nono Reyes al toque, mientras que a las palmas y los jaleos estarán Cepa Núñez y Gaspar Fernández. El propio presidente de la peña Amigos del Cante será el encargado de presentar el recital.

Tras las explicaciones de Rodríguez, el alcalde de Corrales, José Luis Bermejo, ha tildado de "orgullo" que su pueblo vaya a acoger un festival de esta categoría, mientras que Huertos ha augurado que los vecinos que acudan "van a disfrutar" del espectáculo.