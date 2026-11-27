Archivo - Un trabajador de Correos lleva los votos realizados por correo a la mesa electoral, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Todos los gallegos han sido lla - César Arxina - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo de ciudadanos y ciudadanas para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, 66.973 de ellos en Castilla y León, según los datos aportados este viernes por la empresa.

Por provincias, la mayor parte de los votos por correo admitidos se ha registrado en León, con 13.836, seguida de Valladolid, con 11.892, y de Burgos, con 10.590. A continuación se sitúan Salamanca (9.273), Zamora (5.136), Palencia (4.978), Ávila (4.407), Segovia (3.724) y Soria (3.137).

Los votos emitidos en España representan el 92,03 por ciento de las solicitudes admitidas, "una ratio de conversión similar a la registrada en anteriores procesos electorales". El número de votos admitidos supone un 8,86 por ciento más que el registrado en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (929.674), "la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año", aclara la empresa.

Frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su "excepcional celebración" en pleno verano y por un "volumen extraordinario" de voto por correo, los votos emitidos han descendido un 59,05 por ciento (2.471.932).