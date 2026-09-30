Correos dedica una emisión filatélica a Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y diplomático de los Reyes Católicos. - CORREOS

BURGOS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en circulación una nueva emisión filatélica de la serie 'Personajes', dedicada a Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y diplomático de los Reyes Católicos, y a Baltasar Gracián, escritor y pensador aragonés del Siglo de Oro. La serie consta de un pliego con 15 sellos de cada figura y cuenta con una tirada de 66.000 ejemplares.

La iniciativa ha adquirido una especial relevancia en Castilla y León al incluir a Rodríguez de Fonseca, nacido en Toro (Zamora) en 1451 y fallecido en Burgos en 1524. Discípulo de Antonio de Nebrija en Salamanca, el eclesiástico fue deán de Sevilla, obispo de Badajoz, Córdoba, Palencia y Burgos, y arzobispo de Rossano, desempeñando además un papel clave en la administración de las Indias durante los reinados de los Reyes Católicos y Carlos I.

A lo largo de su trayectoria diplomática, Rodríguez de Fonseca intervino en asuntos de política exterior, estuvo al frente de la organización de las expediciones al Nuevo Mundo y participó en la logística de los viajes de Cristóbal Colón. Asimismo, impulsó la creación de instituciones para regular el comercio americano, el origen del Consejo de Indias y la adopción de medidas para el buen tratamiento de los indígenas. El sello ilustra su retrato junto a la catedral de Burgos, de la que ha sido obispo entre 1514 y 1524.

Por su parte, la emisión se ha completado con la estampilla dedicada a Baltasar Gracián y Morales, nacido en Belmonte de Gracián (Zaragoza) el 8 de enero de 1601 con motivo del 425 aniversario de su nacimiento. El jesuita, filósofo y moralista desarrolló una obra vinculada a Aragón y especialmente a Zaragoza, ciudad donde ejerció como confesor, predicador y catedrático de Sagrada Escritura, y donde publicó en 1651 la primera parte de 'El Criticón'.

Entre sus publicaciones más destacadas figuran 'El Héroe', 'El Discreto', 'Oráculo manual y arte de prudencia' (1647), 'Agudeza y arte de ingenio' y 'El Criticón'. Los sellos, destinados a preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural, se han puesto a la venta en la red de oficinas de Correos, en Correos Market, así como a través del correo electrónico y teléfono del Servicio Filatélico.