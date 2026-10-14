Correos dedica un sello de la serie Navidad al Belén sumergido del Pozo Azul de Covanera (Burgos)

Sello conmemorativo dedicado al Belón sumergio del Pozo Azul de Covanera. - CORREOS

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en circulación este miércoles el sello 'Belenes regionales escenas: Bajada Belén Pozo Azul de Covanera. Burgos', integrado en la serie especial Navidad 2026, con el que rinde homenaje al Nacimiento artesanal sumergido en esta cueva subacuática burgalesa.

Según informa la entidad postal en un comunicado, el sello, que cuenta con una tirada ilimitada y un valor de Tarifa B -válido para envíos a países europeos-, reconoce esta tradición navideña y pone en valor el patrimonio natural del Valle de Sedano.

La emisión se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, mediante correo electrónico en el Servicio Filatélico o por vía telefónica.

La historia de este Belén se remonta al año 2004, cuando miembros del club Delfín Club Burgos decidieron instalar en el lecho de la cavidad un Nacimiento para dar protección a los buceadores. Cada año, el artista y socio del club Alfredo Galarreta Alonso modifica el formato del Belén, que se introduce en una botella de buceo abierta longitudinalmente y permanece sumergido a diez metros de profundidad hasta el final de las fiestas.

El Pozo Azul, ubicado en la localidad de Covanera, cuenta con más de 14 kilómetros de galerías exploradas y está considerado la cueva sumergida más larga del mundo, lo que lo convierte en un punto de referencia para el espeleobuceo internacional.

En cuanto a sus características técnicas, la estampilla tiene un formato horizontal de 35 por 24,5 milímetros, está impresa en offset sobre soporte autoadhesivo fosforescente y se presenta en pliegos de 50 unidades.