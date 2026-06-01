Las corrientes en entorno de la presa, principal hipótesis de la muerte de madre e hija en Baños de Cerrato (Palencia)

Lugar donde se produjo la tragedia que costó la vida a una madre y su hija en la presa de Baños de Cerrato. - EUROPA PRESS

PALENCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las corrientes del agua en el entorno de la presa son la principal hipótesis de la causa de la tragedia que se vivió este domingo en la presa de Baños de Cerrado (Palencia), en la que dos mujeres, madre e hija de 52 y 32 años, fallecieron cuando se lanzaron al agua para tratar de salvar al hijo de la segunda, un menor de cinco años.

La investigación de la Guardia Civil apunta a que las corrientes, poco "perceptibles" desde una de las orillas habrían separado por un lado a la abuela, que fue desplazada hacia una de las márgenes, mientras que la madre y su hijo fueron arrastradas hacia la margen contraria, como así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago.

Asimismo, Santiago ha explicado que la hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil es que, sobre las 18.40 horas, el niño "podría encontrarse jugando en el agua con una tabla de bodyboard y tuvo algunas dificultades para salir de la zona de baño" lo que llevó a que su madre y su abuela se metieran en el agua "para auxiliarlo".

Aunque se trata de una zona que "aparentemente presenta una entrada y salida del agua accesibles", como ha relatado Eduardo Santiago, "los primeros indicios apuntarían a la posible influencia de las corrientes en este punto del embalse como causa de la tragedia.

Asimismo, el subdelegad ha detallado que los movimientos del agua apenas se perciben desde una de las márgenes, mientras que desde la opuesta, la correspondiente a Soto del Cerrato, "se pueden apreciar con más claridad".

En el momento de los hechos había unos pescadores en la zona así como una familia que estaba disfrutando de la zona y según sus testimonios, "las corrientes habrían separado a las tres personas" y aunque la familia que estaba en el lugar consiguió sacar del agua a la mujer de 52 años, y llevarla hasta la orilla "falleció a los pocos minutos".

Por su parte, como ha indicado el subdelegado del Gobierno, los dos pescadores que se encontraban en el lugar "acudieron en auxilio de la madre y del menor".

Por otra parte, los dos pescadores acudieron en ayuda de la madre y del niño, que fue localizado agarrado a un tronco y cerca de su madre. Los pescadores consiguieron rescatarlo con vida y fue trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia, mientras que la mujer, de 32 años, sin embargo, ya había fallecido cuando fue sacada del agua.

Asimismo, un tío del menor tuvo que ser atendido y trasladado al hospital debido al fuerte estado de nerviosismo que presentaba tras lo ocurrido. Eduardo Santiago ha confirmado que tanto el niño como su tío ya han recibido el alta hospitalaria.

El operativo movilizó durante varias horas en la tarde noche del domingo a efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Sacyl, el Servicio de Emergencias 112, la Policía Local de Venta de Baños y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias de la Junta.

Los trabajos se prolongaron hasta pasadas las once de la noche ya que el acceso para el levantamiento del segundo cadáver, "se complicó un poquillo más" porque el acceso a la orilla del Soto del Cerrado "es más difícil" para llegar por los caminos de labranza.

Eduardo Santiago ha aseverado que la zona donde se produjo la tragedia "suele tener afluencia de gente", como le han trasmitido desde el Consistorio de Venta de Baños, y ha precisado que "es un lugar accesible y un sitio donde se puede bañar uno y con los riesgos que supone bañarse en cualquier río, en cualquier embalse, en cualquier caso".

"No es una playa como tal, habilitada como tal", ha indicado el subdelegado del Gobierno, quien ha matizado que es un lugar con caminos de acceso "desde donde se puede acceder fácilmente al agua"

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil sigue trabajando para determinar con exactitud cómo se produjo el accidente.