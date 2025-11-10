Cortada la A-601 en Encinillas tras un accidente entre un camión y un turismo

SEGOVIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y un turismo con cuatro ocupantes ha provocado el corte total al tráfico de la autovía A-601 a la altura del término segoviano de Encinillas, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 que recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido a las 15.17 horas de este lunes, 10 de noviembre, en el kilómetro 104 de la A-601 en sentido Segovia. Los alertantes han explicado que se ha producido un accidente entre un turismo y un camión y que el vehículo había comenzado a arder.

El Centro de Emergencias avisó a los Bomberos de Segovia, Guardia Civil de Tráfico, Medio Ambiente, y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos entre ellos un helicóptero medicalizado.