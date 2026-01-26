Cortada la calle Las Cercas de León capital tras el derrumbe de la pared de un edificio

Imagen de la calle Las Cercas de León capital, cortada tras el derrumbe de la pared de un edificio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local, previo informe de los arquitectos municipales y de Bomberos de León, ha procedido al corte de la calle Las Cercas tras el derrumbe de la pared de un edificio y ante la alerta meteorológica de viento, lluvias y nevadas a causa de la borrasca Ingrid.

En concreto se ha procedido al corte de Las Cercas desde la Plaza de San Francisco hasta la calle Puerta Moneda, según han informado fuentes municipales.

Tras cortar la calle el tránsito de peatones ha sido desviado por las calles Hospicio y Puerta Moneda.