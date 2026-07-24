Cortada la carretera que une Cebreros y El Tiemblo (Ávila) por el incendio de Burgohondo

BURGOHONDO (ÁVILA), 24 (EUROPA PRESS)

El avance del incendio registrado a la altura del municipio de Burgohondo en la provincia de Ávila ha obligado a cortar la carretera que une los municipios de Cebreros y El Tiemblo, según han informado fuetes de la Subdelegación del Gobierno.

La "preocupación" en estos momentos está es la cara sur de la sierra que da al Valle del Tiétar y los esfuerzos se centran en evitar su avance, ya que el comportamiento del incendio está condicionado, desde el primer momento, por el viento, con rachas de 50 kilómetros por hora, lo que provocó avances de casi cuatro kilómetros a la hora.

La enorme masa de humo aceleró el avance del incendio al secar aún más la vegetación y dejarla preparada para arder con mayor facilidad.

El incendio de Burgohondo surgió en una zona elevada y con orografía compleja, con difícil acceso para los medios de extinción y las fuertes rachas de viento hicieron que se propaga rápidamente, de hecho, a mediodía del jueves, día 23, el viento extendió las llamas hacia el Valle de Iruelas.

Ello provocó una rápida propagación y obligó a establecer una estrategia de defensa de viviendas diseminadas, urbanizaciones y poblaciones, ya que, hasta el momento este incendio ha arrasado 9.000 hectáreas.