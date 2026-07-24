Cortada la carretera que une El Tiemblo con Cebreros (Ávila), donde se ha evacuado el área periurbana

Una madre y una niña camina de la mano, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, - Mateo Lanzuela - Europa Press

Alrededor de 1.500 personas permanecen evacuadas y están confinados Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo

BURGOHONDO (ÁVILA), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance del incendio registrado a la altura del municipio de Burgohondo en la provincia de Ávila ha obligado a cortar la carretera que une los municipios El Tiemblo y Cebreros, donde se ha acordado también la evacuación del área periurbana y de parte de su diseminado Puente Nuevo, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El incendio forestal de Ávila, declarado en Situación Operativa 3 por el Gobierno de España, ha mantenido un perímetro aproximado de 71 kilómetros y ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas.

La emergencia dirigida por el Ministerio del Interior a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras activarse por primera vez en España este nivel de emergencia de interés nacional para un incendio forestal.

Alrededor de 1.500 personas permanecen evacuadas, de las cuales unas 600 se han alojado en siete albergues habilitados por distintos municipios, mientras que el resto ha sido acogido por familiares o se ha desplazado por sus propios medios.

Asimismo, continúan confinados los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, y durante la tarde se ha acordado la evacuación del área periurbana de Cebreros y de parte de su diseminado Puente Nuevo. Entre los evacuados han figurado 88 residentes de centros de mayores, trasladados a otros recursos asistenciales de la provincia y al Hospital de Ávila, todos ellos en buen estado.

La principal preocupación se ha centrado en la evolución del incendio en la zona de Burgohondo y en el avance del fuego por la ladera en dirección a El Tiemblo.

Las condiciones meteorológicas han seguido siendo adversas, con temperaturas elevadas y rachas de viento que han podido alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que ha dificultado las labores de extinción, si bien los servicios meteorológicos han apuntado a una posible mejoría progresiva en las próximas jornadas.

En el operativo participan medios de la Junta de Castilla y León, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la UME, diputaciones, ayuntamientos, Protección Civil y efectivos desplazados desde otras comunidades autónomas. Entre los recursos movilizados se han incluido helicópteros, aviones de coordinación y extinción, brigadas forestales, autobombas, maquinaria pesada y más de un centenar de efectivos de la UME.