Cortada la SG-112 a la altura de Riofrío (Segovia) por humo del incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara)

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, desde el Puerto de la Quesera, a 26 de septiembre de 2025, en Segovia, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera SG-112 (Riaza al límite con Castilla-La Mancha) se encuentra cortada al tráfico por humo procedente del incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), según la información de la Dirección General de Tráfico recogida por Europa Press.

El fuego, que se encuentra en Situación Operativa Nivel 2 por afección a bienes de naturaleza no forestal y evacuación de la población, que ha afectado ya a 1.600 hectáreas y en cuya extición colaboran efectivos del operativo de Castilla y León.

Además, este incendio amenaza con alcanzar territorio castellanoleonés a través de la provincia de Segovia, dada su cercanía al límite entre ambas comunidades autónomas en el Puerto de La Quesera, en la Sierra de Ayllón.