Corte el lunes y martes en la VA-20, sentido Palencia-Burgos, por obras de 'humanización'

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera VA-20 sufrirá el próximo lunes y el martes cortes al tráfico rodado, desde la avenida de Soria, con motivo de las obras de 'humanización' previstas, tal y como anuncia la Policía Municipal de Valladolid en su cuenta de X.

Así, el lunes la vía será cortada a partir de las 08.30 horas entre la avenida de Soria y la glorieta Camino de Hornillos. Se ha habilitado un desvío alternativo por la calle Santa María de la Cabeza, avenida Juan Carlos I y carretera de Villabáñez.

El marte la VA-20 sufrirá un nuevo corte, desde las 08.00 horas, en el tramo entre la avenida de Soria y la glorieta de la carretera de Villabáñez, con idéntico itinerario alternativo.