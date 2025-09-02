Corte de tráfico desde este miércoles en la N-610 entre Palencia y Villarramiel por obras de rehabilitación

N-610 entre Palencia y Villarramiel por obras de rehabilitación. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

PALENCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará este miércoles, 3 de septiembre, las obras de rehabilitación para el mantenimiento preventivo del firme en varios tramos de la carretera N-610, entre las localidades de Palencia y Villarramiel, pasando por Villamartín de Campos, Mazariegos y Castromocho, lo que producirá cortes de carril regulados y se dispondrá un paso alternativo de vehículos.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 917.000 euros (IVA incluido), se enmarcan en el contrato preventivo de mantenimiento de firmes por importe de 18,85 millones de euros destinado a conservar carreteras en las provincias de León, Palencia y Valladolid, según ha informado el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones se ejecutarán en días y horario laborables y consistirán en el fresado y posterior reposición de la capa superficial con mezcla bituminosa en caliente, el repintado de marcas viales y la reposición de balizamiento. En total, se verán afectados cerca de 29 kilómetros de la vía, desde el punto kilométrico 7,280 hasta el 36 de la N-610.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, se producirán cortes de carril regulados mediante señalistas, lo que permitirá el paso alternativo de vehículos.

Asimismo, las intersecciones existentes en los tramos de actuación no se verán afectadas, ya que se dispondrá de operarios para regular el tráfico en caso necesario.

No obstante, durante las horas punta de entrada y salida de la jornada laboral podrían registrarse retenciones en los tramos en obras, por lo que el Ministerio recomienda extremar la precaución y atender las indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la Policía Local en las inmediaciones.

Asimismo, se ha asegurado que la continuidad de los itinerarios peatonales no se verá afectada por estas actuaciones.