Gráfico del corte de tráfico en la web del Ayuntamiento, ya con la nueva fecha prevista de conclusión, el martes 24 de noviembre. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado este jueves de que el corte de tráfico que afecta desde el lunes a la VA-20, en sentido Zamora, entre la avenida de Soria y la calle Dulzaina, puede concluir el próximo martes, 24 de noviembre, "siempre que las condiciones permitan finalizar los trabajos en esa fecha".

Así lo han señalado fuentes de la Policía a través del perfil de la red social 'X', después de que inicialmente se hubiera avisado del corte de tráfico hasta el viernes 27 de noviembre.

Se encuentran cortados los dos carriles de la VA-20 en sentido Zamora, en el tramo comprendido entre la Avenida de Soria y la calle Dulzaina, para acometer una intervención de reparación en la red de abastecimiento de agua.

Según las previsiones iniciales se cortará hasta el viernes 27 de noviembre, según informó el Ayuntamiento hace unos días, pero hoy se ha adelantado la fecha de conclusión de las obras al día 24 del mismo mes siempre que las condiciones lo permitan.

La actuación responde a la detección de una fuga de agua bajo la calzada de la VA-20. Las primeras comprobaciones realizadas por los servicios técnicos de Aquavall han permitido localizar la incidencia en una tubería de abastecimiento de fundición, cuya reparación requiere intervenir sobre el pavimento.

La empresa municipal considera necesario acometer los trabajos a "la mayor brevedad posible" para evitar que la pérdida de agua provoque el descalce del terreno que sustenta la calzada, con el consiguiente riesgo de hundimiento del firme.

Por este motivo, la intervención obligará a restringir completamente la circulación en los dos carriles afectados mientras se desarrollan las labores de reparación y reposición de la zona intervenida.

Durante el periodo de obras, el tráfico en sentido Zamora se desvía por el Polígono de San Cristóbal, a través de las calles Níquel y Pirita, como itinerario alternativo al tramo cerrado.

En este contexto, Aquavall recomienda a los conductores que habitualmente utilizan esta vía que tengan en cuenta las restricciones y los desvíos previstos a la hora de planificar sus desplazamientos.