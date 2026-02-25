Un cortejo fúnebre y diversos actos para conmemorar los 900 años de la muerte de la Reina Urraca I en Saldaña (Palencia)

Presentación de los actos que se celebrarán en Saldaña para conmemorar los 900 años del fallecimiento de la reina Urraca I. - DIP. PALENCIA

PALENCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Saldaña conmemorará el 900 aniversario del fallecimiento de la de la reina Urraca I de León con un programa de actos dedicado a recordar la figura de la primera mujer que ejerció el poder regio por derecho propio en Europa occidental, tal y como ha adelantado el alcalde del municipio, Adolfo Palacios.

La reina Urraca I de León falleció en Saldaña el 8 de marzo del año 1126 y la Concejalía de Asuntos Sociales, Cultura, Educación y Sanidad del Ayuntamiento ha organizado un amplio programa de actividades culturales e institucionales en la villa para conmemorar el aniversario.

Los actos conmemorativos comenzarán el próximo viernes día 6 de marzo, con la conferencia 'Urraca. Joya para una corona imperial', a cargo de Diego Asensio García, doctor en Arte y Humanidades, coordinador de Patrimonio de la Diócesis de León y Caballero Cofrade de la Imperial Cofradía del Pendón de San Isidoro de León.

El domingo 8 de marzo, día del fallecimiento de la Reina, los actos centrales del aniversario incluirán un cortejo fúnebre desde el Castillo de Saldaña con el acompañamiento de la Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León, una misa solemne en la Iglesia de San Miguel, oficiada por el Obispo de Palencia, Mikel Garciandía y la inauguración del busto de la Reina Urraca I de León, obra del escultor Sergio García, en la Plaza que lleva su nombre en la localidad.

Además, está previsto que la efeméride se extiendan a largo del año 2026 con otras actividades como charlas a cargo de personalidades relacionadas con la Historia Medieval y como Therese Martin, jefe del Departamento de Estudios Medievales del Centros Superior de Investigaciones Científicas; Margarita Torres, historiadora y profesora de la Universidad de León, Sonia Vital, doctora en Historia y autora del libro 'Urraca. Una reina en el trono de un rey' o Isabel San Sebastián, periodista y autora del libro 'La temeraria'.

Además, el Ayuntamiento de Saldaña editará un número monográfico de la revista sociocultural 'El Ágora' dedicado a la figura de la Reina Urraca. Urraca I accedió al trono en el año 1109, como sucesora de su padre Alfonso VI. Fue una figura clave de la historia medieval peninsular y primera mujer en Europa occidental en ejercer el poder regio de pleno derecho.