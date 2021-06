Las Cortes abordarán la Ley de Caza con la advertencia del PSOE de irregularidad jurídica

El PSOE afirma que ha sido un error material que se ha subsanado cuando ha favorecido al PP, que asegura que se presentaron fuera de plazo

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León del próximo martes y miércoles, 22 y 23 de junio, abordará la futura Ley de Caza, que se debatirá con la advertencia del PSOE de una irregularidad jurídica expresada en un voto particular pero sin sus enmiendas, algo que el PP ha atribuido a su presentación fuera de plazo y los socialistas han reconocido como un error material que en otras ocasiones, cuando ha beneficiado a los 'populares', se ha subsanado.

El procurador del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha explicado que el Grupo Socialista presentó en plazo el voto particular a una de las enmiendas del PP aprobadas en comisión pero no el escrito que reglamentariamente se exige para manifestar que se mantienen las enmiendas para pleno, lo que ha afirmado que hizo un día tarde.

El procurador 'popular' ha señalado tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes que se ha inadmitido "desgraciadamente" porque no tenían inconveniente en debatir, tras lo que ha añadido que le han dicho al PSOE que hubiera "bastado" pedir disculpas por el error, pero ni siquiera quieren reconocerlo y así "malamente" pueden aceptarlo, por lo que se ha aplicado lo que marca el reglamento.

De la Hoz lo ha lamentado tras una "tramitación ejemplar" del proyecto de le y cree que "quizá sea una isla en las malas relaciones que el Grupo Socialista tiene con el resto de grupos", a pesar de que se ha trabajado "bien" y esperan que la ley pueda salir adelante sin ningún voto en contra "o sólo de la parte más radical de la izquierda de esta Cámara".

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, ha reconocido un "error material" y registrar el voto particular, sobre una cuestión que consideran "especialmente grave", pero no las enmiendas, algo que ha criticado que en otras ocasiones se ha subsanado cuando ha beneficiado al PP y en esta ocasión no.

En cuanto al voto particular, ha explicado que en el texto inicial sometido a evaluación de todos los organismos que tienen que emitir informes, especialmente el Consejo Consultivo, se estipula que a la hora de autorizar el aprovechamiento cinegético de una zona el silencio administrativo era negativo, pero "de manera incomprensible" el PP ha metido una enmienda que cambia y establece el silencio positivo, es decir, que si la Junta no contesta a la solicitud del plan de aprovechamiento éste es aprobado.

Virginia Barcones ha advertido de que esto "contraviene toda la normativa" y jurídicamente es "especialmente grave" y tiene consecuencias.

UTILIZACIÓN POR EL PP

En cuanto al registro de las enmiendas, ha criticado que, una vez más, se vea que las normas "son según le conviene al PP" porque en otras ocasiones hay documentos y escritos que se presentan fuera de plazo y se admiten y en este caso, que es un error material, no.

A su juicio es una "utilización" de las instituciones y los órganos al servicio del PP, aunque ha aclarado que las enmiendas eran importantes, pero "especialmente delicado" lo es el voto particular.

Barcones se ha referido con ello a lo ocurrido en la Junta de Portavoces del 22 de abril, cuando se aceptó una PNL del Grupo Popular presentada fuera de plazo incumpliendo un acuerdo alcanzado en noviembre que el jefe del Legislativo asumió entonces como recomendación.

La procuradora socialista ya criticó entonces al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que aceptara una PNL en defensa de la estación de esquí de Navacerrada registrada por el Grupo Popular a las 14.50 horas, es decir, 50 minutos después del límite acordado --14.00 horas--, estableció acto seguido que las iniciativas de registren en el citado límite con carácter obligatorio.

Además de la Ley de Caza, al Pleno irá la convalidación del decreto ley de la Junta de moratoria para apertura de casas apuestas y salas de juego.

El Grupo Popular presentará dos proposiciones no de ley, por un lado un requerimiento al Gobierno central, que espera que tenga el apoyo de todos los grupos, para que pague los 182 millones más intereses de la liquidación de IVA que debe a la Comunidad para que lleguen a todos los ciudadanos en forma de ayudas para reactivar la economía y dirigidas a los más necesitados.

Raúl de la Hoz ha criticado que el Gobierno no haya movido "un solo dedo y, lo que es peor el PSOE de Castilla y León tampoco" para pedir al Gobierno una reclamación legítima, que ahora se tiene que cumplir por sentencia judicial.

En la iniciativa piden que se cumpla la sentencia e instan a la Junta a que, si no lo hace en periodo voluntario, pide la ejecución de la misma, algo que teme que tendrán que hacer.

En una segunda PNL el PP propone mejorar la atención que se presta a alumnos con trastornos de comunicación y lenguaje, algo que si no se afronta de forma temprana puede provocar problemas importantes y por lo que están afectados casi 2.000 alumnos.

En concreto, se proponen protocolos de detección temprana, planes de trabajo individualizados, formación de profesorado y asesoramiento a las familias para que puedan colaborar.

RECUPERAR LA SANIDAD

Por su parte el Grupo Socialista lleva al pleno una PNL para que Castilla y León vuelva a disponer de una atención sanitaria "plena, eficiente y de calidad" en todo el territorio lo que "pasa por recuperar las consultas médicas presenciales en su totalidad y la apertura de los consultorios locales", ha explicado Virginia Barcones.

La viceportavoz socialista ha incidido en que la pandemia y el alto grado de inmunización de la población determinan que ha llegado ya el momento de "normalizar" el servicio público de salud, sobre todo ante el gran incremento de las listas de espera tanto para una intervención quirúrgica como para una prueba diagnóstica o una consulta en Atención Especializada.

Barcones considera que es posible y obligado gracias a los fondos trasferidos por el Gobierno central, de los que piden cuentas, y ha reclamado la vuelta a la presencialidad en los centros de salud y la apertura de los consultorios locales, más aún ante la llegada del verano, cuando la población en localidades del mundo rural crece de forma importante.

Por su parte, Ciudadanos defenderá en la próxima sesión plenaria una iniciativa destinada a frenar la reforma de las cotizaciones de los autónomos hasta encontrar una solución consensuada con los agentes implicados, según ha explicado su portavoz, David Castaño.

En concreto, pretende instar al Ejecutivo central a aprobar un Plan de Rescate para Autónomos y conformar una mesa de negociación con presencia de las asociaciones de autónomos, con el objetivo de abordar el problema de la falta de protección que sufren los trabajadores autónomos.

Por un lado, propone ligar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales y por otro, incrementar los derechos de un colectivo caracterizado por la insuficiencia de la protección social en caso de desempleo, accidente, baja por enfermedad laboral o jubilación.

Ciudadanos ha reclamado que Moncloa se siente a negociar con todos los actores, asociaciones y partidos, "para lograr un acuerdo amplio, que permita resolver los problemas".