Las Cortes aprueban la reelección de Quintana como Procurador del Común con la abstención de Vox y Grupo Mixto

Archivo - El Procurador del Común, Tomás Quintana, durante su intervención en la presentación del Pleno de las Cortes del Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año 2019. - Miguel Ángel Santos y Pablo Requejo. POOL - Europa

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles la reelección de Tomás Quintana como Procurador del Común, un cargo que ostentaba tras casi cuatro años de interinidad, y que ha salido adelante tras un acuerdo suscrito por PP y PSOE, quienes han respaldado en la sesión su propuesta, que ha contado con la abstención de los procuradores de Vox y Grupo Mixto.

La votación ha sido secreta, por llamamiento y en urna pero los grupos ya habían anunciado con anterioridad el sentido de su voto. Así, a PP y PSOE son los dos únicos grupos que han votado a favor y el resto se ha abstenido.

Con esta renovación se pone fin a casi cuatro años de mandato caduco de Quintana al lograr, como consta en el Reglamento de las Cortes, la mayoría de las tres quintas partes del hemiciclo, ya que la propuesta ha contado con 61 votos a favor y 18 abstenciones.

De este modo, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha señalado que el procedimiento concluirá ahora con la publicación del nombramiento de Tomás Quintana como Procurador del Común durante los próximos cuatro años en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Quintana tomó posesión de su cargo como Procurador del Común el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado el 2 de noviembre de 2022 tras haber cumplido el periodo de cuatro años para el que había sido elegido formalmente, tras lo que se ha mantenido en funciones a expensas de un acuerdo entre los grupos, cerrado el pasado 30 de septiembre entre PP y PSOE.