Las Cortes de Castilla y León se llenan de música clásica y público familiar en una actividad navideña para niños. - CORTES CYL

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes han sido escenario esta tarde de una jornada cultural y familiar organizada por la Fundación de Castilla y León con motivo de la grabación del programa de Radio Clásica de RNE 'El árbol de la música', en un acto pensado especialmente para niños, padres y abuelos, que llenaron el Salón de Actos de la sede parlamentaria autonómica.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. En su intervención ha recordado que, en los actos que se celebran en la sede parlamentaria, es habitual saludar a las autoridades, pero ha subrayado que en esta ocasión existía una excepción: "Cuando los actos están dirigidos a los niños, las autoridades son ellos, y también sus padres, sus abuelos y, en estas fechas, los Reyes Magos, que ya están cada vez más cerca".

Pollán ha tenido también palabras de agradecimiento para Eduardo Martínez- Abarca, director y presentador de 'El árbol de la música', de quien ha destacado su capacidad para demostrar que la música clásica "no es solo cosa de padres o abuelos, sino que también puede y debe llegar a los niños".

El presidente ha expresado su deseo de que los más pequeños disfrutaran "de la grabación, de los talleres y del chocolate con churros", y ha señalado que iniciativas como esta contribuyen a acercar la institución parlamentaria a la ciudadanía desde edades tempranas. La jornada ha continuado con la grabación del programa 'El árbol de la música', en la que Eduardo Martínez-Abarca combinó cuentos, narración y música clásica interpretada en directo por el quinteto de cámara con soprano 'Scherzo', ante un público infantil y familiar que ha disfrutado durante el desarrollo del espacio radiofónico.

Tras la finalización de la grabación, la actividad se ha trasladado al hall principal de las Cortes de Castilla y León, donde se han celebrado talleres lúdicos infantiles, y ha concluido con una merienda de chocolate con churros para todos los asistentes, poniendo el broche final a una tarde festiva y cultural en el Parlamento autonómico.