Las Cortes celebrarán ocho plenos hasta diciembre, el primero el 10 y 11 de septiembre con designación de senadores

Archivo - El Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León en la sesión constitutiva de la XII Legislatura.- CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León celebrarán ocho sesiones plenarias hasta final de año, la primera de ellas los próximos días 10 y 11 de septiembre, un Pleno que llevará en el que se realizará la votación secreta para ratificar la designación de los tres senadores autonómicos.

Así lo ha aprobado este jueves, 27 de agosto, la Mesa de las Cortes, que ha fijado el calendario de Plenos para el primer periodo ordinario de sesiones entre los meses de septiembre y diciembre.

La primera de las sesiones se celebrará los días 10 y 11 de septiembre y en ella se votará para ratificar a los tres senadores autonómicos tras la constitución de la XII Legislatura, sin que PP, PSOE y Vox, que proponen uno cada uno, hayan desvelado aún los nombres.

El siguiente Pleno tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre y, posteriormente, los procuradores volverán a sentarse en el hemiciclo los días 6 y 7 de octubre, mes en el que habrá otra sesión plenaria programada para los días 20 y 21.

En noviembre también se celebrarán dos sesiones, los días 3 y 4, los días 17 y 18, mientras que en diciembre habrá Pleno los días 1 y 2, para después celebrar el último pleno de 2026 en una sesión que arrancará el día 15 y se prolongará el 16.

Por otro lado, la Mesa de las Cortes ha acordado mantener el número de dos interpelaciones y cuatro proposiciones no de ley por Pleno, pese a una petición del Grupo Mixto que pedía ampliar estas cifras.

En concreto, el Grupo Mixto ha reclamado elevar sus proposiciones no de ley de 24 a 28 por cada periodo de sesiones, lo que supone un "reparto proporcional", según ha explicado en la rueda de prensa de portavoces el procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña. "Es un nuevo acto de prepotencia de los partidos mayoritarios", ha lamentado respecto al rechado de PP y Vox, y la abstención del PSOE a esta propuesta.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, la Mesa de las Cortes ha decidido mantener la celebración de dos sesiones mensuales de la Comisión de la Presidencia, pese una petición del Grupo Parlamentario Socialista para duplicar las sesiones a cuatro.

Los socialistas han hecho esta propuesta para que en las sesiones se puedan abordar todas las cuestiones de las vicepresidencias, incluidas las vinculadas a materia de vivienda, ordenación del territorio, despoblación, protección civil e igualdad que asume en esta Legislatura la Vicepresidencia Segunda, que ostenta Isabel Blanco Llamas (PP). En este sentido, otra opción para los socialista era crear una Comisión Permanente Legislativa de la propia Vicepresidencia Segunda para abordar las mencionadas funciones.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha rechazado esta propuesta porque supondría pagar "240 más cada uno de los procuradores" y ha defendido que "no es necesario" porque en la actualidad se pueden debatir hasta siete iniciativas parlamentarias en la Comisión de Presidencia y, por lo general, se suelen llevar tres, con lo cual aún hay "cuatro iniciativas disponibles" para desarrollar asuntos sobre las materias que asume la Vicepresidencia Segunda.

"Nosotros no tenemos inconveniente que una comisión dure cuatro, cinco, seis horas o lo que haga falta, lo que sí que tenemos inconveniente es de que se duplique el gasto de esa comisión", ha concluido, para acusar al Grupo Socialista de "intentar llenarse los bolsillos".