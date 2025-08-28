Las Cortes celebrarán ocho plenos hasta diciembre, el primero de ellos los días 9 y 10 de septiembre

Archivo - Pleno de las Cortes de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León retomarán las sesiones plenarias los próximos días 9 y 10 con el primer Pleno ordinario y celebrarán otros siete más hasta finales de año.

Así lo ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes, que ha fijado el calendario de las sesiones plenarias ordinarias para los próximos cuatro meses, hasta diciembre.

Este periodo se produce tras uno extraordinario que este año ha tenido como característica más destacada la comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para dar explicaciones sobre la actuación y el operativo ante los incendios ocurridos este verano.

De esta forma, tras la primera de las sesiones se celebrará los días 9 y 10 de septiembre, los procuradores volverán a sentarse en el hemiciclo los días 23 y 24 del mismo mes, mientras que en octubre los plenos se han fijado para el 7 y 8 en un primer caso y para 21 y 22 en el segundo.

En noviembre también se celebrarán dos sesiones, los días 11 y 12 y 25 y 26, mientras que en diciembre habrá Pleno los días 9 y 10 para después celebrar el último pleno de 2025 en una sesión que arrancará el día 16 y se prolongará el 17.