Las Cortes exigen un "trato justo" para CyL que garantice disponibilidad energética para proyectos pendientes

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han exigido este miércoles al Gobierno de España con el único voto en contra del PSOE que la Comunidad Autónoma reciba un "trato justo" en materia energética que tenga en consideración su capacidad de generación eléctrica "para que, como mínimo, se garantice la disponibilidad de energía para dotar los desarrollos industriales pendientes de la Comunidad".

Según ha advertido el PP, impulsor de la PNL, "se da la paradoja" de que en estos momentos hay más de 15.000 millones de euros de inversión empresarial "paralizados, frenados y en riesgo de perderse" en la Comunidad Autónoma por falta de electricidad cuando Castilla y León es líder en renovables y exporta "mucho más" de lo que produce.

El Parlamento autonómico también ha trasladado al Ministerio de Transición Ecológica la "imperiosa necesidad" de aprobar de "forma inmediata" la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030 que incorpore los refuerzos de la red solicitados por la Comunidad para contemplar tanto la nueva generación renovable como el incremento de la demanda eléctrica.

Por último, las Cortes han exigido al Ministerio de Sara Aagesen que haga pública la "relación expresa" de los compromisos asumidos con Castilla y León en materia energética, "su grado de cumplimiento o incumplimiento" así como las actuaciones pendientes en esta materia durante los últimos ocho años "bajo la presidencia de Pedro Sánchez", ha reprochado en concreto la procuradora proponente, Mercedes Cófreces, que ha llamado el consenso por tratarse de un "tema de Comunidad".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha reprochado la "hipocresía total" del PP por apropiarse de la gestión del Gobierno central en la planificación del desarrollo de la red eléctrica. "Tienen ustedes una visita concertada ya con el propio responsable, el secretario de Estado para estos próximos meses. Son conscientes de que se va a aprobar antes de acabar el año", ha recordado y ha explicado que lo que necesita Castilla y León es "red y enchufe" y cambiar el paradigma de lo que hizo la Junta.

Dicho esto, Carlos Martínez ha invitado al PP a ponerse detrás de los socialistas en la defensa de la transición ecológica y energética y ha tirado de ironía para espetar: "No me negarán que a quien más rentable le han salido las energías renovables, especialmente la eólica, ha sido precisamente al Partido Popular de esta Comunidad".

"Les deseo que después del 29 de noviembre --fecha de las elecciones generales-- ustedes comiencen a hacer todo esto que están pidiendo, se lo recordará el día 30", ha advertido por su parte el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, que ha apoyado la PNL del PP a pesar de que "hay muchísimas cosas que se me quedan en el tintero".

Desde el Grupo Vox el procurador Javier Martínez Lozano ha dado el visto bueno a las medidas porque encajan con el acuerdo firmado por PP y Vox en Castilla y León. "Queremos que una empresa pueda crecer aquí y que nuestros jóvenes encuentren trabajo sin marcharse y para eso hacen falta buenas redes, energías equitativas y capacidad propia para garantizar el suministro. Por estas razones, votaremos a favor de esta iniciativa", ha argumentado.

Por último, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha lamentado el "colonialismo energético" que está sufriendo su provincia a la que se ha referido como un "territorio de sacrificio". "Ponemos el suelo, el paisaje, los recursos naturales, soportamos los impactos ambientales y la riqueza y las oportunidades se marchan a otros lugares", ha relatado y ha recordado que la Junta también tiene responsabilidades en el desarrollo industrial de la Comunidad.