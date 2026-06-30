Las Cortes expresan su solidaridad con Venezuela y su apoyo en actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria

VENEZUELA, LA GUAIRA - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha comenzado este martes con la lectura de una declaración institucional de apoyo al pueblo venezolano tras los seísmos del pasado 24 de junio, un documento mediante el cual el Parlamento expresa su solidaridad con Venezuela y su apoyo en actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria.

El texto, que ha leído el secretario primero de la Mesa, Daniel de la Rosa, se ha aprobado de forma unánime por todos los grupos del Parlamento y se ha leído antes que comenzara la sesión parlamentaria dedicada al informe anual del Procurador del Común.

Así, la cámara autonómica ha manifestado su pesar ante los terremotos que han afectado con especial gravedad a la franja costera de La Guaira y al norte de Caracas. El Parlamento ha hecho extensivo su afecto a los ciudadanos venezolanos asentados en la Comunidad y ha trasladado el pésame a los familiares de los más de 1.400 fallecidos, entre los que constan al menos 17 ciudadanos españoles.

Por último, el Legislativo ha respaldado de forma expresa "cuantas actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria se impulsen" a fin de contribuir al rescate de las víctimas, a la atención de los afectados y a la reconstrucción de las infraestructuras que han resultado destruidas en el país americano.

Tras la lectura de esta declaración institucional el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha solicitado a todos los procuradores que se pusueran en pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los afectados por la catástrofe.