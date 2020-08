Las Cortes iniciarán el día 1 el periodo de sesiones marcado por las cuentas de 2021 y la lucha contra el COVID

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León iniciarán el próximo martes, día 1 de septiembre, un nuevo periodo de sesiones que estará marcado por las medidas de lucha contra los efectos del COVID-19 y por el objetivo de sacar adelante unos nuevos presupuestos generales para la Comunidad que mantiene prorrogadas las cuentas de 2018.

En concreto y según ha acordado la Mesa de las Cortes, el nuevo periodo de sesiones contempla ocho plenos que comenzarán la próxima semana con una sesión prevista para los días 1 y 2 de septiembre mientras que el segundo pleno ordinario se ha fijado para los días 22 y 23 del mismo mes.

Ya en octubre los plenos ordinarios tendrán lugar los días 6 y 7 y 20 y 21 mientras que en noviembre se han fijado sesiones plenarias para los días 3 y 4 y 17 y 18. Finalmente, en diciembre se han fijado otros dos plenos para los días 1 y 2 y 15 y 16.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, ha evidenciado la "absoluta necesidad" de aprobar unas cuentas autonómicas que permitan "afrontar con éxito" la recuperación tras la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus y ha reconocido la necesidad previa de sacar adelante las cuentas generales para las que la formación naranja ya "ha tendido la mano", según ha significado.

"Sin las nacionales se me antoja verdaderamente complicado --aprobar las cuentas regionales--", ha reconocido Castaño que ha reclamado una "oposición responsable" con un llamamiento también al Gobierno de la nación para que abandone "algunas ideas" como la derogación de la Reforma Laboral ya que, de lo contrario, será "una zancadilla en toda regla" a la recuperación.

El portavoz del Grupo Ciudadanos ha reiterado la necesidad de aprobar tanto las cuentas nacionales como las autonómicas a modo de "hoja de ruta clara" para poder planificar y afrontar la crisis y pagar también la factura sanitaria que, aunque se podría afrontar con una nueva prórroga, no permitiría planificar a futuro.

"Va a ser muy elevada y será más elevada aún", ha pronosticado para apelar una vez más a la voluntad política que permita sacar adelante unos presupuestos que, según ha recordado, no son para los partidos políticos sino para las personas. Castaño ha defendido al respecto que un acuerdo presupuestario trasladaría "una gran imagen" y sería, además, "un acuerdo de mínimos que al final son un máximo". "Hay que ceder mucho porque tiene que haber presupuestos", ha sentenciado al respecto.

David Castaño ha recordado que ya se han despajado algunas de las incógnitas presupuestarias que había a nivel europeo, desde donde llegará un montante "mayor a lo esperado" para pagar la factura de los ERTE en España, el país que, junto con Italia, ha sufrido la peor crisis económica.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, se ha mostrado menos optimista respecto al inicio de un nuevo curso que arranca, según sus palabras, con "una fuerte tormenta económica y sociosanitaria" y con una Junta de Castilla y León "en absoluta soledad" en esa lucha contra la crisis.

De la Hoz ha lamentado en concreto que el Partido Socialista de Castilla y León haya abandonado la posición "leal y responsable" que adoptó en marzo y que se materializó en junio con la firma del Pacto para la Reconstrucción de la Comunidad para pasar ahora a una estrategia "desleal e irresponsable". "Qué lejos están las palabras de Tudanca de que es el momento del silencio de quien no gobierna", ha recriminado De la Hoz a los socialistas a los que ha acusado de buscar ventajas políticas o electorales en plena pandemia.

El portavoz del Grupo Popular ha llamado a trabajar de forma "unida, coordinada y sensata" a través del diálogo y de concertación y ha informado de que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha ofrecido un acuerdo a los grupos parlamentarios para elaborar las nuevas cuentas autonómicas, una reunión que la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha asegurado desconocer a día de hoy.

"Frente a las descalificaciones y los insultos, mano tendida", ha asegurado De la Hoz mientras que Gómez ha sido tajante al aclarar a Junta y a PP que el pacto no es un sinónimo de mordaza ni de hacer callar a la oposición. "Lo primero es cumplir lo pactado", ha exigido Gómez que ha asegurado que el PSOE de Castilla y León trabajará siempre para mejorar la vida de los castellanoleoneses.

Patricia Gómez ha advertido en este sentido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que no se puede escudar en los pactos para no hacer nada. "No aparece, ni está ni se le espera", ha sentenciado la socialista para aclarar al jefe del Ejecutivo autonómico que no se puede pasar cuatro años firmando pactos que no va a cumplir como, a su juicio, está ocurriendo con ese Pacto para la Recuperación de Castilla y León.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular ha asegurado que los puntos del pacto se están cumpliendo o "están en vías de poder cumplirse lo antes posible".