Las Cortes lucen la Medalla de Oro a las Víctimas del Terrorismo de ETA

Pollán reprocha las "prisas" de algunos por cerrar uno de los capítulos "más dolorosos" de la historia reciente de España

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Medalla de Oro de las Cortes que se le concedió en el año 2015 a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de Castilla y León ya luce junto a las otras concedidas a colectivos en un espacio del Parlamento regional tras un acto de colocación que ha sido un "ejercicio de memoria, dignidad y justicia" hacia las víctimas y de "resistencia frente a los que pretenden normalizar el discurso de odio separatista de la vida pública española".

El acto en el que se ha descubierto la placa con la mencionada medalla ha estado presidido por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, quien ha estado acompañado por el presidente de la AVT de Castilla y León, Sebastián Nogales, así como por portavoces y procuradores de los distintos grupos parlamentarios y autoridades militares y de la sociedad civil.

Se trata de un acto que ha tenido lugar cuando se cumple una década de la concesión de esta medalla a la AVT, ha remarcado Pollán en su intervención, y ha servido para simbolizar el compromiso del Parlamento autonómico con las víctimas del terrorismo, particularmente con las de Castilla y León, la segunda región de España con mayor número de víctimas de la banda terrorista ETA.

El presidente de las Cortes también ha reprochado "las prisas de algunos por cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de España" y ha añadido que "son los mismos que no dudan en incorporar a la dirección de los asuntos del Estado a los albaceas políticos de ETA".

En los mismos términos, ha destacado que en España no podrá pasarse página hasta que se haya resuelto el último crimen de la banda y las víctimas se sientan "justamente reparadas", al tiempo que ha puesto de relieve que este acto ha sido un "ejercicio de memoria, dignidad y justicia hacia las víctimas y de resistencia frente a los que pretenden normalizar el discurso de odio separatista de la vida pública española".

"BARBARIE TERRORISTA"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de castilla y León ha expresado su "más profundo agradecimiento" por este acto de colocación de la Medalla de Oro de las Cortes, que honra a quienes han sufrido la "barbarie terrorista" y "reafirma el compromiso por la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad".

"Esta medalla no es sólo un símbolo", ha asegurado, en tanto en cuanto es un recordatorio de lo que se ha vivido en España y de la "obligación" que tiene la sociedad de "no olvidar". "Es un tributo a los que ya no están, a los que perdieron la vida por la sinrazón del terror y también un reconocimiento a aquellos que con su ejemplo han demostrado que el odio jamás podrá vencer a la libertad y a la democracia", ha reflexionado.

Esto en la medida en que las víctimas del terrorismo han sido y seguirán siendo un "pilar fundamental" en la defensa de los valores democráticos que hoy permiten vivir en paz, ha analizado, para después señalar que gracias a su "sacrificio, interés y lucha incansable, España es hoy un país más fuerte, más libre y más justo".

No obstante, ha advertido que este reconocimiento "no debe ser un punto final", sino de partida ya que hay un "camino por recorrer para seguir avanzando en el desarrollo y mejora de la legislación para que ninguna víctima se sienta desamparada y para que Castilla y León continúe siendo un referente en el apoyo a este colectivo".

En este sentido, se ha referido a la necesidad de que la fecha del Día del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León debería reconsiderarse para permitir la participación en los actos nacionales sin interferencias del calendario.

Por último, ha agradecido a las Cortes por este reconocimiento que permite mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la libertad y por seguir defendiendo la justicia que todos merecen.