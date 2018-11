Las Cortes piden practicas cinegéticas para reducir la población de jabalí como protección ante la peste porcina

Publicado 31/10/2018 11:46:39 CET

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor de todos los grupos menos los socialistas que se han abstenido una PNL del grupo Parlamentario Popular que ha abogado por reducir la población de jabalíes en España mediante practicas cinegéticas desde el convencimiento de que es la mejor medida de protección ante el brote de peste porcina africana que ha llegado ya a Bélgica.

"Hay que hablar claro señorías, la mejor forma es mediante prácticas de caza", ha defendido el procurador proponente, Óscar Reguera, que ha apelado a los consejos de los mejores científicos del mundo para reducir la población a través de la caza.

Por este motivo, ha abogado por requerir al Gobierno de la nación a la "inmediata" convocatoria de la Mesa Nacional de la Caza para implantar con urgencia esas medidas adicionales de control epidemiológico y reducción de la población de jabalíes en el conjunto nacional, especialmente en las comunidades autónomas más cercanas a las zonas donde se han declarado los últimos focos, en referencia a la frontera española con los Pirineos, y en las zonas de producción extensiva de cerdo ibérico de acuerdo siempre con las directrices científicas de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).

Ante las matizaciones del socialista Juan Luis Cepa, que ha recordado al PP que el Gobierno de España no está mirando hacia otro lado en este asunto ya que convocó la Mesa Nacional de Caza hace un mes, Reguera ha aclarado que la PNL 'popular' no busca hacer un "vituperio" al Ministerio de Luis Plana al que ha ofrecido "toda la lealtad" de la Junta si bien ha instado al Ejecutivo a "tutelar" y a "pasar revista" a las comunidades para que cada una haga sus deberes ya que en el Pirineo "no se ha hecho nada".

"Hay que tener un mayor nivel de proactividad en este tema", ha insistido Reguera que ha ironizado sobre la posibilidad de que el Gobierno central no quiera "meter del dedo" al presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, cuando está en juego un sector "importantísimo" para el territorio catalán. Dicho esto, ha asegurado que ni la Junta y ni el PP juegan a la política "y menos con esto".

Por parte de Podemos, que ha presentado una enmienda de adición, la procuradora Natalia del Barrio ha apelado a las competencias de la Junta, "que tiene que decir algo al respecto", para pedir aplazar la concesión de nuevas licencias y ampliaciones de granjas porcinas hasta que la UE desactive la alarma de la peste porcina, propuesta que ha sido rechazada por Ciudadanos para no generar alarmismo y por el PP por ser contradictoria y contraria a los intereses del sector y "para no parar el mundo".

"No hay mejor medida de control poblacional que no importar jabalíes", ha defendido Del Barrio que ha considerado "suficiente" el número de jabalíes que hay en Castilla y León convencida además de que las granjas cinegéticas no tienen los mismos controles que los ganaderos.

La procuradora de Podemos ha reivindicado además la "importante labor de los profesionales veterinarios" y la relevancia del sector porcino para defender la necesidad de tomar medidas oportunas ante una alerta "que viene de antes", ha aclarado al PP, al que ha pedido también no hacer alarmismo sobre la materia.

En el caso del Grupo Socialista, que también ha enmendado la PNL del PP aunque sus propuestas tampoco han sido aceptadas, el procurador Juan Luis Cepa ha lamentado la falta de lealtad institucional de la Junta a la que ha acusado de tratar de hacer política con un tema "tan sensible". "Supongo que esta será la nueva política de master Casado", ha ironizado Cepa a quien Reguera ha respondido: "Estoy intentando no calentarme".

Cepa ha recordado al respecto que las acciones sobre el terreno son competencia de las comunidades autónomas por lo que ha insistido en que la Junta tendrá que hacer algo más que pedir al Gobierno de la nación.

Desde Ciudadanos, el procurador David Castaño ha considerado "muy apropiado" este debate para apuntalar las medidas preventivas y proponer otras nuevas en defensa de un sector importante para Castilla y León y ha recordado que la proliferación de jabalíes, "nuestro talón de Aquiles" en el extensivo, ya fue advertida con anterioridad por parte de la formación naranja que ha abogado por ir "paso a paso" sin descartar hacer pruebas en extensivo, propuesta aparcada de momento para no generar alarmismo.

Finalmente, desde el Grupo Mixto, el leonesista, Luis Mariano Santos, que ha dado el visto bueno a la PNL del PP con la que coincide "casi casi al cien por cien", ha trasladado la preocupación de las OPA por lo que ha abogado por mantener una actitud de "cierta alerta" ante la importancia de este sector en comarcas como Guijuelo, en Salamanca, por lo que ha defendido medidas de prevención y de control de la importación y de la fauna salvaje, "una especie que se mueve y que traspasa fronteras".

"Concienciación y compromiso para que no se bajen los brazos en los protocolos", ha sentenciado el leonesista que ha llamado a "tomar en serio" un "peligro importante".