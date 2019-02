Las Cortes reclaman el mantenimiento de centros de educación especial

Publicado 20/02/2019 12:17:41 CET

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en las Cortes a excepción de la abstención de IU han respaldado una iniciativa presentada por el procurador de Ciudadanos David Castaño para reclamar al Gobierno central que mantenga los centros de educación especial después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, abogara por avanzar hacia un modelo plenamente inclusivo en 2025 que llevaría a la "reorientación" de estos centros.

No obstante, PP, PSOE y Podemos se han sumado a esta iniciativa de Cs que han seguido desde la tribuna de invitados representantes de distintos colectivos y de padres de alumnos con necesidades especiales, así han respaldado que se solicite al Gobierno que garantice la continuidad de los centros de educación especial como parte fundamental del sistema educativo nacional, al tiempo que defiende su puesta en valor como institución vital para la efectiva inclusión de los estudiantes con discapacidad.

En concreto, David Castaño ha reclamado el mantenimiento de estos centros y ha señalado que si sus alumnos "algún día fuero héroes" ahora no se pueden convertir sus aulas en "guetos". Así, ha defendido la necesidad de escuchar a los protagonistas antes de tomar decisiones.

"La política no escucha a los verdaderos protagonistas el derecho a no ser discriminado pasa por cumplir con las necesidades", ha defendido Castaño, quien ha insistido en que la inclusión no se trabaja únicamente en las aulas sino también en el resto de lugares donde se desarrolla la vida ordinaria.