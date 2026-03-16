Las Cortes renuevan a mas de la mitad de procuradores con 48 incorporaciones y rozan la paridad con 39 mujeres de 82

Archivo - Un momento de la pasada legislatura en las Cortes - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León renovarán durante la legislatura que comienza tras las elecciones de este domingo a más de la mitad de sus procuradores, con 48 incorporaciones al parlamento, y rozan la paridad con 39 mujeres de un total de 82 escaños.

En concreto, de los 82 procuradores que compondrán la Cámara, uno más que en la pasada legislatura al ganarle por población en Segovia, 48 son caras nuevas, lo que supone una renovación total del 58,5 por ciento. El partido que más ha cambiado en sus escaños ha sido el PSOE con 23 procuradores nuevos, seguido del PP con 18, Vox con siete y UPL con uno.

En cuanto a las mujeres ocuparán el 47,5 por ciento de los escaños, con lo que prácticamente se roza la paridad al contabilizar 39 féminas entre los 82 escaños. La mayoría de ellas proceden del PP con 18, seguido del PSOE con 13, Vox con seis y UPL con dos.

Los procuradores electos tomarán posesión en la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León que tendrá lugar a las 11.30 horas del martes 14 de abril, cuando echará a andar la XII Legislatura.

En concreto, en Ávila de siete hay tres procuradores nuevos y son Cristina Sanchidrán (PP); María del Carmen Iglesias (PSOE) y Iván Zazo de la Cruz (PSOE). En Burgos, de doce procuradores, se contabilizan ocho nuevos y son por el PP María Pilar Arroyo, María Belén Vélez y María del Carmen Santillana; por el PSOE Daniel de la Rosa y Aída Estrella y por Vox Marta Alegría y Javier Martínez.

Del mismo modo, en León de un total de trece procuradores hay ocho nuevos y son, por el PP, María José Álvarez, Neftali Fernández y Elena Bollo; por el PSOE María Rivas, María Isabel Fernández y Benjamín Fernández; por UPL Rosa María Quintanilla y por Vox Laura Dorreis. De los siete procuradores de Palencia cuatro son nuevos y se trata de Ana Reyes San Millán del PP, Miguel Ángel Blanco, María del Pilar García y Cristian Delgado del PSOE.

En la provincia de Salamanca de diez procuradores justo la mitad, cinco, son nuevos. Se trata de Ángel Ricardo Porras del PP, Francisco Díaz Muñoz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo del PSOE y María Dolores Mateo de Vox, mientras que en Segovia, de siete escaños tres son nuevos, se trata de José Luis Sanz Merino del PP y Paloma Ramirez y Carlos Fraile del PSOE.

De los cinco procuradores de Soria se renuevan cuatro. Así entra el candidato del PSOE a la Presidencia, Carlos Martínez, acompañado de Esther Pérez (PSOE), por el PP ocupará escaño Rocio Lucas y se suma Miguel Ángel Contreras por Vox.

Por su parte, en Valladolid de quince procuradores ocho son nuevos. Por el PP se incorporan María Pardo, José María Eiros, Borja del Barrio y Víctor Alonso; por el PSOE Sergio García y Diego Vallejo, a los que se suma José Alberto Díaz Pico y Jesús Jiménez por Vox.

Por último, en Zamora de un total de siete escaños cinco estarán ocupados por personas nuevas. En concreto, por el PP se incorpora Leticia García y Jsoé Luis Barrigón y por el PSOE Jesús Iñaki Gómez, Patricia Martín Guerra y Javier García.