Cortes de tráfico en Juan Carlos I, Valladolid, entre los días 25 y 28 por las obras del carril bici, en su fase final

Plano sobre los cortes de tráfico en el paseo de Juan Carlos I, en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del carril bici en el tramo norte del paseo de Juan Carlos I --entre las calles Faisán y Puente la Reina-- se encuentran ya en su fase final, con trabajos de fresado y aglomerado de la calzada previstos para la próxima semana, supondrán cortes de tráfico en dicha vía, primero parciales el martes 25 y el miércoles 26 y totales el jueves 27 y viernes 28.

Según informa el Ayuntamiento de Valladolid en el apartado de información del tráfico de la web municipal, las obras de ejecución del carril bici, que comenzaron el pasado mes de febrero con un plazo de ejecución de diez meses, está previsto que causen entre los días 25 y 28 ocupaciones de calzada y, finalmente, el corte total durante dos días.

El martes 25, se llevará a cabo el fresado de la calzada en el cruce con la carretera Villabáñez y entre este cruce y el de la calle Faisán, con ordenación alternativa del tráfico en función de los carriles afectados.

El miércoles 26 se aplicará el aglomerado en ese tramo y se fresará entre el cruce con Villabáñez y el puente sobre el Esgueva, también con ordenación alternativa del tráfico.

El jueves 27 se necesitará ya cortar al tráfico toda la vía entre los cruces con Villabáñez y Puente la Reina, a partir de las 6.00 horas, aunque la calle quedará cerrada ya por la noche. En esta jornada se realizará el fresado entre el puente y la calle Puente la Reina y se prevé aplicar el aglomerado desde el cruce de Villabáñez hacia el puente sobre el Esgueva.

Y el viernes 28 la calle quedará cerrada por la noche en el tramo entre el cruce con la calle Villabáñez y Puente la Reina, hasta que finalicen los trabajos de fresado, si no se han terminado en la jornada anterior, y de aglomerado.

En estos últimos dos días se podrá permitir el paso puntual de vehículos a garajes.