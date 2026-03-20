Cortes de tráfico mañana sábado en Salamanca con motivo de la celebración de la II Carrera Popular Contra el Ictus

SALAMANCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La celebración este sábado, 21 de marzo, de la II Carrera Popular Contra el Ictus dejará diversos cortes de tráfico, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La prueba comenzará a las 11.00 horas desde la avenida del Doctor Gregorio Marañón, que se cerrará al paso de vehículos. También se verán afectadas el paseo Francisco Tomás y Valiente, avenida del Doctor Ramos del Manzano, calle de José Lamano Beneite, calle Antonio Fernández Alba, glorieta Tomás Francisco Prieto, paseos del Rector Esperabé y de San Gregorio, plaza del Poeta Iglesias, calle Ancha y calle Espejo.

El tráfico se irá restableciendo de manera progresiva en función del avance de los participantes por el recorrido.