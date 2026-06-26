El corto 'La paradoja de Fermi', rodado en Valladolid de forma sostenible, se presentará a festivales

Presentación del cortometraje 'La paradoja de Fermi', comedia romántica dirigida por Manuel Martínez Velasco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'La paradoja de Fermi', comedia romántica dirigida por Manuel Martínez Velasco y rodada en Valladolid, completará su postproducción este verano con la vista puesta en el circuito de festivales de finales de 2026 y principios de 2027.

El proyecto, que cuenta con un reparto compuesto por Roberto Álamo, Itziar Miranda y Arancha Martí, ha presentado este viernes, 26 de junio, en el Espacio Seminci su making-of, un acto en el que han participado el director, actores y representantes como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

El corto combina "cine, promoción de destino y sostenibilidad", y servirá para "reforzar el posicionamiento de la ciudad como escenario de rodajes comprometidos con la reducción de su impacto ambiental", ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la presentación se ha proyectado un vídeo, making-of, sobre el proceso de rodaje que pone el foco en las medidas implementadas para garantizar la sostenibilidad de la producción y reducir su huella de carbono.

En este sentido, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que la ciudad "está comprometida con la descarbonización". "Gracias a este corto, la ciudad ha servido de escaparate de rodaje sostenible", ha apostillado.

'LA PARADOJA DE FERMI'

'La paradoja de Fermi' narra la historia de Ernesto, un hombre solitario que, animado por su hija, profesora de astronomía, intenta abrirse de nuevo al amor.

La película cuenta con un reparto de reconocida trayectoria encabezado por Roberto Álamo, ganador de dos premios Goya por 'La gran familia española' y 'Que Dios nos perdone', Itziar Miranda, conocida por su participación en 'Amar es para siempre' y Arancha Martí.

El director del cortometraje, Manuel Martínez Velasco, ha señalado que este corto es "lo más bonito" que ha hecho. "Llevo Valladolid en el corazón y dije que sí desde el primer momento. Dimos forma a la idea con el guionista Ciro Altabás, y tuvimos un equipo técnico vallisoletano de primera categoría", ha relatado.

El cortometraje mostrará algunas de las localizaciones más reconocibles de Valladolid, entre ellas la Rosaleda, la ribera del río Pisuerga, la plaza de Portugalete, la iglesia de La Antigua o los alrededores de la plaza del Salvador.

Además, incluye una secuencia de observación astronómica en el Parque de las Norias, realizada con la colaboración del Grupo Universitario de Astronomía. El rodaje también ha tenido lugar en establecimientos de la ciudad como la cafetería Akelarre y el bar Piscolabis.

VALLADOLID, DESTINO DE RODAJES SOSTENIBLES

Más allá de su dimensión cinematográfica, 'La paradoja de Fermi' constituye una de las principales acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Valladolid para promocionar la ciudad como destino de rodajes sostenibles.

Para ello, la producción ha aplicado diferentes protocolos orientados a minimizar el impacto ambiental, entre ellos la eliminación de plásticos de un solo uso, la optimización de desplazamientos y la adopción de medidas de eficiencia en los procesos de trabajo.

El productor Pedro del Río ha destacado que "cerca del 80% del equipo técnico es de Valladolid" y "se han tomado medidas de sostenibilidad en todas las áreas, como evitar el uso de generadores o facilitar a todo el equipo botellas reutilizables e instalar fuentes de agua".

La película ha sido producida por la empresa vallisoletana Plan Secreto, mientras que el making-of ha corrido a cargo de la productora Visual Creative.

CONCURRIR A FESTIVALES

Actualmente, el proyecto entra en su fase de postproducción, que se desarrollará durante los meses de verano y la previsión es completar el trabajo técnico y creativo en los próximos meses para iniciar posteriormente su recorrido por festivales nacionales e internacionales, con el objetivo de estrenarse de cara a la temporada de certámenes de finales de 2026 y principios de 2027.

'La paradoja de Fermi' forma parte de las acciones promovidas por el Ayuntamiento de Valladolid a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Unión Europea Next Generation EU, en el marco de la convocatoria extraordinaria de 2022 para Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del proyecto Valladolid Ciudad Creativa. La iniciativa cuenta además con el apoyo de Valladolid Film Commission.