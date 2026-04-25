El corto 'Ser un hombre', de Lucas Parra, se alza con el Roel de Oro y el Premio a la Mejor Fotografía de la 39 Secime - SECIME

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Roel de Oro de la 39 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) ha recaído en el corto 'Ser un hombre', de Lucas Parra, con una historia que también ha conseguido el Premio a la Mejor Fotografía para Dani Benejar.

El director galardonado, profesor en la ESCAC, se encuentra inmerso en el desarrollo de dos largometrajes y compagina la docencia y el cine con la publicidad, ya que trabaja para las productoras MammaTeam (Roma) y RadicalMedia (Berlín).

Los dos galardones que ha cosechado 'Ser un hombre' han sido fallados por el jurado del 34 Certamen Nacional de Cortometrajes, que ha estado compuesto por la actriz Luisa Gavasa, el guionista y director Daniel Sánchez Arévalo --que en la pasada edición logró el Roel de Oro por 'Pipiolos'--, la actriz Raquel Guerrero, el productor David Casas y el director del festival 'Octubre Corto', Chechu León.

Estos profesionales han premiado además con el Roel de Plata el corto de Guillermo de Oliveira 'Cara de cona', cinta ambientada en la Galicia rural donde un hombre decide planear el crimen perfecto, que también ha conseguido el galardón a Mejor Vestuario.

Dentro de la categoría de cine documental, el trabajo ganador ha sido 'El ressó de la mirada', en el que el director Carles Bover rescata imágenes rodadas hace 10 años en Gaza para firmar una historia sobre el dolor, la culpa y la responsabilidad.

Por su parte, 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba, una narración sobre la justificación de comportamientos inapropiados, ha logrado el Premio al Mejor Cortometraje de Animación.

El Roel a la Mejor Dirección ha recaído en Polo Menárguez gracias a su cinta 'Una vocal', protagonizada por una hija y una madre que se enfrentan a dolorosos recuerdos familiares en la sala de espera de un anatómico forense.

En el apartado de interpretación, Carlos Manuel Díaz ha sido elegido Mejor Actor por su papel en 'Faustino', de Germán Mairén, y Cristina Soria Mejor Actriz por 'In memoriam', de Teresa Bellón y César Calvillo.

Este último corto lograba también el Premio del Público, el Premio a Mejor Guion y el Premio del Blog del Cine Español por una historia sobre la crisis de los 40 en una actriz.

El palmarés del jurado oficial del Certamen Nacional de Cortometrajes se completa con los Roeles a la música original para Vicent Barriére por 'Cotton Candy', de Adán Aliaga; Mejor montaje para Genís Baró por 'El príncipe nigeriano', de Marcel Sesplugues; y Mejor sonido para Sergi Vizcaíno y Edgar Vidal por 'Davi', de Júlia González.

Por su parte, el Jurado Joven de la 39 Secime ha elegido como Mejor Cortometraje 'Pordentro', de Álvaro Company y Mario Hérnández.

GALARDONES DE OTRAS SECCIONES

Los intérpretes Óscar de la Fuente, Alfredo Noval y María San Miguel han sido los encargados de elegir el trabajo ganador en la categoría de cortometraje de Castilla y León: 'Loquita por ti', de Greta Díaz, cinta sobre el amor adolescente ambientada en una capea donde las cosas con el chico que le gusta no suceden como la protagonista, Alma, había imaginado.

En cuanto al mejor filme de género fantástico, dentro del ciclo Fantasmedina, el público asistente coronó a 'Pálpito', de Marisa Crespo y Moisés Romera.

El primer premio del 29 Certamen Internacional de Cortometrajes ha recaído en 'Presépio (El pesebre)', de Felipe Bibian (Brasil), decisión que ha tomado el jurado compuesto por la guionista, directora y productora Sonia Bautista, el director y guionista José María Flores, y la directora y productora Michèle Massé. El corto iraní 'Gharghalan', de Hamid Kermani, ha sido el trabajo ganador del segundo premio.

De entre los 16 trabajos presentados al 22 Certamen Nacional de Videoclips, el jurado que han conformado la artista, gestora y comisaria cultural María Eguizabal, el compositor y productor Alberto Torres y el realizador audiovisual y director de fotografía Álvaro Sainz ha elegido como ganador al vídeo musical 'Te amé', de María Rodes junto a Soleá Morente y Nieves Lázaro, dirigido por Carlos Alonso.

PROYECTOS, MARATÓN Y MENCIONES

La Secime continúa una edición más con su apoyo a la producción mediante el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes, que permitirá el rodaje de dos trabajos.

Así, los dos elegidos por el jurado --formado por el coordinador del festival de 1988 a 2024, Eduardo López; la directora del departamento de cortometrajes de Movistar Plus, Guadalupe Arensburg; y el técnico de sonido David Rodríguez-- han sido 'Las cosas', de Eva Vázquez de Reoyo, y 'Monstruo', de Ingrid García Jonsson. Finalmente, el premio de la 22 Maratón EIMA Medina Plató de Cine ha recaído en 'Allí donde solíamos gritar', de Juan Carrascal.

El palmarés de esta 39 edición se cierra con las menciones que han otorgado los distintos jurados populares. El cortometraje 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira, que se ha alzado con el Roel de Plata, ha conseguido la mención de la Mancomunidad Tierras de Medina porque es el que mejor refleja los valores humanos y sociales y la mención 'Mirada de autor' de la Asociación de Cineastas Aficionados Medinenses por su gran calidad técnica y artística.

También han coincidido en su reconocimiento los alumnos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y los distintos colectivos de mujeres de Medina del Campo, ya que han decidido destacar el trabajo 'Pordentro', de Álvaro Company y Mario Hernández, con las respectivas menciones 'Miradas de España' por su reflejo del presente, el pasado o el futuro de la sociedad española y 'Mirada femenina' por conectar con esta visión del mundo. Finalmente, 'Faustino', de Germán Mairén, se ha alzado con la mención 'Memoria y vida' al trabajo que mejor conecta con la experiencia humana a lo largo del tiempo (del centro de mayores 'Mayorazgo de Montalvo') y la mención de ASCEDIS por transmitir una mirada auténtica y significativa sobre el mundo desde la sensibilidad y la diversidad.