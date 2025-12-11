Los cortos seleccionados para el premio 'Valladolid Ciudad Creativa' se proyectan el próximo miércoles en los Broadway

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el próximo miércoles, 17 de diciembre, una jornada audiovisual con la proyección de los cortos ganadores y embajadores del Notodofilmfest en la categoría 'Valladolid Ciudad Creativa' y con una mesa redonda con los directores.

El evento, abierto al público de manera gratuita, tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en los Cines Broadway.

Las entradas se pueden solicitar por internet y los inscritos recibirán un correo de confirmación para que puedan a ir a recogerlas a los Cines Broadway de manera gratuita hasta fin de existencias.

Durante el encuentro también se desarrollará una mesa redonda junto con los directores de los cortometrajes.

En el encuentro, conversarán con el público asistente sobre los procesos de producción, los nuevos modelos de creación independiente y el creciente papel de Valladolid como plató de cine. Tras el coloquio, se llevará a cabo la proyección de los cortos embajadores y ganadores del Premio 'Valladolid Ciudad Creativa' del Notodofilmfest: 'Castilla mal', de Sara Rivero; 'Todo a 100', de Marina Margallo; 'The Brave Girl', de Juan Carlos Quindós; 'Polvo de estrellas', de Pedro del Río; 'Un día más', de Juan Carrascal; 'La turista', de Marta Medina; 'Un amor especial', de Paula Amor; 'Bum Pum', de Karu Borge; 'The Chicken Hunter' y 'Break', de Juan Carlos Quindós.

La iniciativa busca visibilizar el trabajo de jóvenes realizadores y consolidar la presencia de Valladolid dentro de la red Unesco Ciudad Creativa, reforzando su papel como entorno propicio para el rodaje y la innovación audiovisual.