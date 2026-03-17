El coste laboral subió un 3,6% en el cuarto trimestre, como los salarios

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador en una oficina - JCYL - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en Castilla y León subió un 3,6 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.087,99 euros, mientras que en España aumentó un 3,8 por ciento hasta los 3.382.48 euros en este caso, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del noveno mayor aumento de todo el país donde creció en todos los territorios salvo en Asturias (-1,0 por ciento). Por su parte, La Rioja, Comunidad de Madrid y Andalucía presentaron los mayores aumentos del coste laboral este trimestre.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Castilla y León un 3,6 por ciento interanual en términos brutos, como en España, hasta situarse en una media de 2.316,04 euros por trabajador y mes frente a las 2.531,04 euros del resto del país.

Por su parte, los otros costes (costes no salariales) en Castilla y León totalizaron en el cuarto trimestre del año 771,95 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5 por ciento, por debajo de la media donde el total asciende a 851,44 euros tras subir un 4,4 por ciento.

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