Coti y Orquesta Panorama City completan el cartel musical de las Series Mundiales SVNS de rugby en Valladolid

Orquesta Panorama City. - ORQUESTA PANORAMA CITY

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Coti y Orquesta Panorama City completan el cartel de los Series Mundiales SVNS de rugby que se desarrollarán en el Estado José Zorrilla de Valladolid del 29 al 31 de mayo, con más de diez horas de música y rugby al día.

Así, a las ya anunciadas de Taburete y DJ Barce, se suman las actuaciones del cantautor argentino Coti y el despliegue audiovisual de la Orquesta Panorama City.

Coti, cuyos himnos han marcado a varias generaciones como 'Antes que ver el sol' o 'Nada fue un error', llegará para coronar la jornada del viernes, la primera de las Series. Con múltiples premios Grammy y discos de platino, su presencia asegura un ambiente festivo y cargado de emoción, han informado a Europa Press fuentes de la Real Federación Española de Rugby.

Por otro lado, el domingo será el turno de la Orquesta Panorama City. Conocida por ofrecer uno de los mejores espectáculos en directo de España, su show supone una exhibición de acrobacias, luces de última generación y un repertorio diseñado para bailar.

Los conciertos se desarrollarán en una fanzone de los SVNS Valladolid diseñada para que el ritmo no pare, de manera que entre partido y partido los asistentes puedan disfrutar de una mezcla ecléctica de artistas y DJs locales que cubrirán todos los estilos, desde el flamenco al rock, pasando por tributos y sesiones de DJ de vanguardia, entre las que estará el estreno del single del pucelano Iván Rojo.

El acceso a la fan zone se realizará con la misma entrada que dará acceso a todo el recinto y a los partidos de rugby y contará con música desde las 10.00 horas del viernes hasta el cierre con la Orquesta Panorama City a partir de las 20.30 horas del domingo día 31.