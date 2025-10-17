Courel hace un llamamiento al empresariado para que sondee sus intereses para transportar mercancías desde el aeropuerto

Imagen de la reunión mantenida ayer entre el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Considera que la reunión mantenida con Óscar Puente fue "cordial" LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha hecho un llamamiento al empresariado leonés para que sondee sus intereses ante la posibilidad de poder transportar mercancías desde el aeropuerto.

En este sentido, ha explicado que la institución provincial ya ha contactado con organizaciones empresariales para que estudien los intereses de las empresas para transportar sus mercancías vía aérea. "No nos engañemos, la viabilidad de una terminal viene dada precisamente por el trasiego que haya de mercancías", ha puntualizado.

Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo tras la reunión mantenida ayer con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que se analizaron las posibilidades para la instalación de una terminal de mercancías en el aeropuerto de León.

En el encuentro el ministro concretó el traslado "inminente" a León de la directora general de Aeropuertos de AENA, Elena Mayoral, para analizar cuestiones de viabilidad técnica, así como el posible uso de instalaciones ya existentes para dicha terminal de mercancías.

"Sabemos qué es lo que hay que hacer", ha declarado el presidente de la institución provincial y ha agregado que el estudio de viabilidad incluía la ampliación en longitud y en anchura de la pista del aeropuerto actual. En este sentido, ha expresado que la petición de la Diputación se basa en que AENA, que es quien tiene la potestad realizar la inversión, estudie lo que tiene y lo que necesita el aeropuerto de León para contar con la terminal de mercancías.

Con la implicación de los agentes afectados y AENA, ha destacado Álvarez Courel, se establecen las "mimbres" para que sea una realidad esa terminal de mercancías que tanto se "anhela" en León.

El presidente de la Diputación de León ha asegurado que la reunión mantenida con Óscar Puente fue "cordial" y ha señalado que hubo "negativa" por parte del Ministerio en ninguno de los aspectos que la Diputación puso encima de la mesa.

SOTERRAMIENTO EN SAN ANDRÉS.

En este sentido, ha matizado que hay cuestiones demandadas por León en las que Transportes es firme desde hace tiempo en su postura como el soterramiento al paso del AVE por San Andrés del Rabanedo. "La propuesta que ha habido desde el Ministerio siempre ha sido que no hay un soterramiento, que es una integración, por tanto, hay que partir de esa opción y no queda más remedio", ha añadido.

No obstante, en la reunión mantenida ayer con Puente estuvo presente el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que se comprometió a viajar de nuevo a León para presentar posibles alternativas de integración planteadas desde el Ministerio de Transportes.

En el caso de la integración de FEVE en la ciudad de León, ha expresado que la opción "rápida" se basa en autobuses eléctricos que puedan trasladar a los usuarios desde la estación de La Asunción hasta la estación de Matallana. "El tener en cuenta otro tipo de actuaciones lo que implicaría sería más tiempo, entonces la opción más rápida son autobuses eléctricos", ha señalado.

SOLUCIÓN "RÁPIDA Y TEMPORAL" PARA FEVE.

Álvarez Courel ha insistido que en que esta solución sería rápida, pero "temporal", como un paso inicial a la espera de que se pueda realmente tener un tren eléctrico que pueda entrar hasta el centro de la capital leonesa. "No nos engañemos, un tren de gasóleo hace ruido, es molesto, contamina. Si queremos tener una ciudad sostenible y verde, está claro que tiene que ser un tren eléctrico el que entre", ha concluido.

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en el Instituto Leonés de Cultura (ILC), donde ha presidido la II Jornada de Ciberseguridad con representantes municipales de ayuntamientos de la provincia.