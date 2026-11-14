La Covatilla (Salamanca) registra la máxima racha de viento con 79km/h

La Covatilla (Salamanca) registra la máxima racha de viento de este sábado con 79km/h - AEMET

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de La Covatilla estación de esquí (Salamanca) ha registrado la máxima racha de viento en la mañana de este sábado, 14 de noviembre, con 79 kilómetros por hora (km/h), según los datos diarios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La misma estación lidera la tabla de velocidad máxima de viento, con 50 km/h, y es la única de Castilla y León en la lista de las diez temperaturas mínimas, en la que ocupa la novena posición al haber alcanzado una mínima de 2,7 grados.

Asimismo, se sitúa en tercera posición en cuanto a precipitación acumulada al haber recogido 25 litros por metro cuadrado en las primeras horas de este sábado, un fenómeno que también ha afectado a las estaciones de Vinuesa (Soria), Piedralaves (Ávila) y Navasfrías (Salamanca), que registran 23, 22,3 y 18,2 litros por metro cuadrado, respectivamente.