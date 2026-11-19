Presentación de la plataforma Junto@Tic - EUROPA PRESS

SORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Campos de Gómara (Soria), ha presentado este jueves en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria el proyecto educativo 'Junto@Tic: la escuela que te acompaña, estés donde estés", una iniciativa solidaria que pretende acercar contenidos educativos y sociales a menores hospitalizados.

El proyecto se ha realizado en colaboración con el Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Soria con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre.

El centro ha lanzado este espacio web educativo creado por profesores y alumnos que ofrece, entre otras cosas, actividades de repaso, juegos y recursos interactivos diseñados para que niños y niñas puedan continuar aprendiendo a su ritmo, entretenerse y mantener activa su curiosidad durante su estancia hospitalaria.

En la presentación han participado el director del CRA Campos de Gómara, Jaime Pérez Hernández; las profesoras Cristina Hernández Ruiz y Miriam Barca Tierno; los alumnos de quinto y sexto curso de Primaria Alaa Amzil, Marwan Farhoud, Ander Oyola, Alam Ruiz y Ritaj Zaidi: la jefa del Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Soria, Marisa Serrano Madrid; y el neuropediatra Saturnino Ortiz Madinaveitia.

Este centro de Educación Infantil y Primaria agrupa a 48 alumnos de los municipios de Gómara (39), Serón de Nágima (seis) y Borobia (tres).

CONTACTO ACADÉMICO Y SOCIAL.

Marisa Serrano ha recalcado que se trata de una "iniciativa que nace de la solidaridad, la empatía y el compromiso de la comunidad educativa con todos los menores hospitalizados".

Por su parte,Saturnino Ortiz por su parte ha explicado que, cuando un niño tiene que ingresar "supone una ruptura de su día a día, no pueden asistir al colegio. El ingreso supone una pérdida de contacto académico y social" por lo que el hecho de que puedan acceder a los contenidos a lo QR "permite estar conectado en lo educativo y también en lo social" al estar en contacto con otros niños "y pone en valor la enseñanza en el ámbito rural".

El director del CRA Campos de Gómara, Jaime Pérez, ha señalado que los proyectos que salen del centro surgen de los compromisos de los niños para contribuir con la sociedad.

Los alumnos han presentado esta web educativa creada por profesores y alumnos para aprender, jugar, crecer y compartir, pensada especialmente para los niños hospitalizados. Los objetivos son estudiar, repasar, jugar y aprender con recursos interactivos con videos explicativos de los propios alumnos para que "cada uno aprenda a su ritmo".

Entre las materias se encuentra lengua, música, cuentos, matemáticas, actívate, siente, idiomas y cocina, con contenido nuevo cada día creada para día por el propio centro.

Junto@Tic : la escuela que te acompaña, estés donde estés' es una plataforma digital dinámica, en la que cada semana se incorporarán nuevos contenidos elaborados por los profesores y los alumnos del CRA Campos de Gómara.

Para facilitar el acceso, han elaborado corazones de madera con un código QR que enlazan directamente al espacio web, distintivos que se entregarán a los niños hospitalizados y a los que acudan a tratamientos ambulatorios en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Santa Bárbara.

Los creadores de este proyecto del CRA Campos de Gómara entienden que los niños que modifican su actividad escolar habitual por motivos de salud, en algunas ocasiones, no cuentan con una atención educativa hospitalaria continuada porque su ingreso no se prolonga lo suficiente como para requerir ese tipo de intervención específica. Sin embargo, también necesitan mantener el contacto con el aprendizaje y continuar desarrollando sus capacidades.