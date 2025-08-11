La creación de empresas sube un 1,5% en junio en Castilla y León

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 1,5 por ciento en junio en tasa interanual con un total 264 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 71, un 7,8 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Castilla y León encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 264 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 8,41 millones de euros, lo que supone un 57,62 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (8,41 millones de capital desembolsado).

De las 71 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Castilla y León, 57 lo hicieron voluntariamente; 9 por fusión con otras sociedades y las otras 5 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (+33,63 por ciento), País Vasco (+28,02 por ciento) y La Rioja (+25 por ciento) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45 por ciento. y en Murcia con un retroceso del 5,1 por ciento.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200 por ciento), Navarra (+133,33 por ciento) y Cantabria (+63,64 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43 por ciento, 40 por ciento y un 11,54 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 21,7 por ciento en Castilla y León en junio, hasta las 73 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 38,24 millones de euros, cifra un 52,4 por ciento superior a la de junio del año anterior.