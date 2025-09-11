La creación de un soriano se impone a los 820 carteles de 57 países para ilustrar el XXVII Certamen de Cortos

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Soria, Eder García, y la directora del festival, Yolanda Benito, presentan el cartel ganador del Certamen de Cortos de Soria - EUROPA PRESS

SORIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trabajo del soriano Alberto Molinero se ha impuesto entre los 820 carteles de 57 países que se han presentado al concurso para elegir la imagen del XXVII Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, dotado con un premio de mil euros.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Soria, Eder García, y la directora del festival, Yolanda Benito, han presentado este jueves el cartel que anunciará el XXVII Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, que se celebrará del 7 a 16 de septiembre.

En este marco, según ha señalado el concejal, el cartel creado por el soriano Alberto Molinero, "amigo del festival", se ha impuesto a las 820 propuestas.

Asimismo, García ha recalcado que las propuestas se presentaron de forma anónima, por lo que "fue una grata sorpresa descubrir que se trataba de Alberto Molinero", algo que, a su juicio, "demuestra el talento que existe en la tierra".

En cuanto al diseño ganador, el edil ha subrayado que el jurado ha apostado por "una propuesta arriesgada y diferente", ya que Molinero rompe con la estética más habitual del certamen y se decanta por una composición fotográfica, en la que destacan los colores y la representación de la figura femenina, con la que busca poner en valor el papel de las mujeres en la India, país protagonista de esta edición.

MÁS PARTICIPACIÓN

Por otro lado, la directora del festival ha subrayado la elevada participación en esta edición, con 820 carteles recibidos frente a los 735 del pasado año, procedentes de 57 países.

Entre ellos, ha destacado la presencia de propuestas latinoamericanas, así como la incorporación de nuevos países como Polonia, Hungría o Egipto, junto con una amplia representación de la India.

En este contexto, Benito ha explicado que se han recibido numerosos trabajos elaborados por escolares indios, lo que ha abierto la posibilidad de organizar una exposición específica con estos carteles para darles visibilidad dentro del certamen.