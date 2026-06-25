Creadas diez viceconsejerías, dos de ellas en Sanidad y ninguna en Educación

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a su equipo de Gobierno en una foto de familia durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León, en la Sede de la Presidencia de la Junta - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica en su edición de este jueves, 25 de junio, un Decreto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el que se reorganiza la estructura del Gobierno autómico y se crean y regulan diez viceconsejerías en el Gobierno PP-Vox.

Dos de las viceconsejerías estarán adscritas a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, una será la Viceconsejería de Sanidad y otra la Viceconsejería de Bienestar Social.

El resto de las viceconsejerías están adscritas a cada una de las consejerías del Gobierno PP-Vox excepto el área de Educación que no tiene ninguna.

Así se han creado las viceconsejerías de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, adscrita a la Consejería de la Presidencia; de Economía y Competitividad, adscrita a Economía y Hacienda; de Dinamización Industrial y Laboral, adscrita a Industria, Universidades, Empleo y Comercio, y de Medio Ambiente y Energía y Transformación Digital e Inteligencia Artificial adscritas a las consejerías con los mismos nombres.

Por último, se han creado las viceconsejerías de Familia y Ayudas Sociales, adscrita a Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Política Agraria Comunitaria y Medio Rural, en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y de Acción Cultural, en la de Cultura, Turismo y Deportes, estas tres gestionadas por Vox.