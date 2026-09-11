Creadores de contenido internacionales recorren la provincia de Segovia para promocionar el turismo de pantalla - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia se ha convertido estos días en una de las paradas clave de un nuevo viaje de familiarización internacional de creadores de contenido, enfocado en el turismo de pantalla. La oficina de la Diputación de Segovia para la atracción y apoyo de rodajes en la provincia, Segovia Film Commission, ha promovido esta iniciativa, que ha sido organizada por la Spain Film Commission y Tourspain con el objetivo de visibilizar cómo los paisajes y pueblos históricos segovianos se transforman en escenarios cinematográficos.

Durante su estancia en el territorio segoviano, los comunicadores norteamericanos han abordado un recorrido por localidades como Sepúlveda, donde han realizado una visita guiada a pie por la villa y han paseado por las Hoces del río Duratón hasta la Ermita de San Frutos.

Asimismo, se han desplazado hasta Turégano para conocer su castillo, y a Cuéllar, donde han visitado la fortaleza de los Duques de Alburquerque, explorando escenarios de producciones como 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'Encontrarás dragones', 'La casa de papel', 'Conan el Bárbaro' u 'Orgullo y pasión', además de anuncios publicitarios de Nike o la Liga Endesa.

El viaje ha contado con la participación de dos perfiles de alto impacto en redes sociales, como los hermanos gemelos James y Anthony Deveney, de 'Raiders of the Lost Podcast', cuyo enfoque editorial se centra en el patrimonio cinematográfico y la historia detrás de las cámaras. Por otro lado, ha participado Sarah Errafay, de 'Travels of Sarah Fay', enfocada en utilizar el cine como gancho para mostrar el patrimonio, los paisajes, la gastronomía y la cultura local.

La campaña en redes sociales incluirá publicaciones en formato carrusel junto con múltiples 'stories' etiquetadas bajo el 'hashtag' oficial @SetJettingSpain para conectar con la audiencia internacional. Desde la organización del programa han señalado que se busca mostrar cómo en una misma región coexisten mundos cinematográficos tan diversos como la ficción postapocalíptica, la naturaleza salvaje y las calles medievales.

Con esta iniciativa, la provincia de Segovia ha reforzado su posición dentro de la red nacional de platós de rodaje, destacando la labor de la Segovia Film Commission como facilitadora de producciones audiovisuales y motor de desarrollo turístico a largo plazo, según ha remarcado el diputado de Turismo, Javier Figueredo.