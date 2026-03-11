Crece un 3,6% el transporte urbano por autobús en enero hasta 6.879.000 pasajeros

Archivo - Autobus - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 3,6 por ciento en enero en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 6.879.000 pasajeros, frente a una bajada del -1,2 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer mejor dato en la evolución del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE que lideraron Extremadura (+9,3 por ciento) y País Vasco (+6,7 por ciento). En el lado contrario se situaron Murcia, Galicia y Madrid con retrocesos de un 6,5 por ciento, 3,9 por ciento y un 2,9 por ciento, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.