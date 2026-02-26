Crece la demanda de los servicios de ayuda y comida a domicilio entre mayores y dependientes en Burgos

BURGOS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado este jueves las memorias de los servicios de ayuda y comida a domicilio correspondientes al ejercicio 2025 que reflejan un "incremento generalizado" en su demanda y cobertura.

Según ha informado la concejala del área, Mila del Campo, ambos recursos se consolidan como "herramientas esenciales para sostener la vida diaria de las personas mayores y dependientes".

El balance anual arroja un diagnóstico "exitoso" de dos programas que, en comparación con el año anterior, registran "más demanda, hay más usuarios atendidos y hay mayor volumen de servicio", ha subrayado Del Campo. Tanto es así que en el año 2025 el servicio de comida a domicilio ha realizado 197.177 menú para los mayores de Burgos que así lo han solicitado. Las cifras suponen 27.000 más con respecto al año 2024.

La concejala de servicios sociales de Ayuntamiento, Mila del Campo, ha subrayado la importancia de estos servicios que elevan el programa hasta 1,03 millones, un 16 por ciento más que en el ejercicio anterior. La media mensual asciende 770 usuarios activos. El servicio garantiza que las personas con dificultades con una alimentación adecuada y equilibrada.

Por lo que respecta al servicio de comida a domicilio, el consistorio ha gestionado 345 nuevas solicitudes, lo que supone un aumento del 22 por ciento respecto a 2024.

Por su parte, el servicio de ayuda a domicilio ha experimentado un crecimiento del 24 por ciento en el número de solicitudes, alcanzando las 795 peticiones en 2025. El contrato, prestado por la empresa Aralia, ha supuesto una inversión de 7,3 millones de euros y la prestación de más de 352.000 horas de servicio.

En 2025 ha habido una reducción de la lista de espera, que ha pasado de 231 personas a 106, lo que significa un descenso cercano al 50 por ciento. Del Campo ha subrayado que cada vez se atiende "a más personas con dependencia y con una mayor intensidad que antes".

Sobre los plazos de respuesta de la administración, --el tiempo medio desde que se solicita el recurso hasta que se hace efectivo-- oscila entre los dos y tres meses. Este periodo incluye tanto la valoración de dependencia por parte de los servicios sociales como la puesta en marcha por la empresa adjudicataria.

El objetivo institucional sigue siendo reducir ese tiempo de espera, si bien la concejal ha matizado que la actual capacidad de respuesta demuestra "que el sistema está respondiendo adecuadamente a las necesidades de la población de Burgos marcada por un progresivo envejecimiento".